Coppa Italia: la Reggiana batte 6-2 il Pescara

Il Pescara esce dalla Coppa Italia al Primo Turno Eliminatorio cadendo a Fiorenzuola contro la neopromossa Reggiana di Alessandro Nesta per 6-2. Allo stadio Pavesi i biancazzurri prima si portano in vantaggio sullo 0-2 con le reti di Accornero e Cuppone poi si fanno rimontare, chiudendo il primo tempo sul 3-2 grazie alle marcature di Lanini (su rigore), Portanova e Gilma. Nella ripresa non c’è storia per la squadra di Zeman che subisce le restanti reti ancora la Lanini, Portanova e Vido.

La Reggiana di Nesta tornerà in campo il 13 agosto, sempre per la Coppa Italia, contro il Monza di Palladino. Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, ci sarà il sorteggio del calendario della Serie C, con il Pescara che molto probabilmente, assieme al Pineto, giocherà nel Girone B. Il campionato partirà domenica 3 settembre.

TABELLINO

REGGIANA-PESCARA 6-2

MARCATORI: 13' Accornero (P), 26' Cuppone (P), 36', 64' Lanini su rigore (R), 40', 52' Portanova (R), 41' Gilma (R), 82' Vido (R)

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Carcadalli (85' Rozzio), Romagna, Pieragnolo (72' Libutti); Bianco, Cigarini (65' Nardi), Portanova; Gilma (72' Vido), Lanini (65' Vergara); Varela; All. Nesta

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Mesik (58' Brosco), Pellacani, Moruzzi (45' s.t Milani); Manu (58' De Marco), Squizzato (58' Mora), Dagasso; Merola (78' Masala), Cuppone, Accornero; All. Zeman

AMMONITI: Squizzato, Pellacani (P); Bianco (R)

ESPULSI: /

ARBITRO: Di Marco della sezione di Ciampino

ASSISTENTI: Ceccon di Lovere e Galimberti di Seregno

IV UOMO: Zanotti di Rimini