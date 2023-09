Gemellaggio AbruzzoOnTheRoad-Avis Pescara

Ritorna il bellissimo gemellaggio tra AbruzzOnTheRoad e l’Avis Pescara (Associazione Volontari Italiani del Sangue), con la collaborazione dell’Avis di Teramo.

L’appuntamento è domenica 10 settembre nella sede di Avis Pescara in Piazza Salvo d’Acquisto 19: prima una colazione e di seguito partenza sulle belle strade abruzzesi.

Possono partecipare tutti i tipi di moto – anche scooter – preferibilmente di almeno 150cc di cilindrata vista la tipologia del percorso piuttosto ondulata.

Si percorrerà la Statale 81 in direzione Teramo, dove la “carovana” sarà ospite della delegazione di Cellino Attanasio sotto le mura antiche del paese, in un paesaggio incantevole.

Si ripartirà in direzione Teramo sempre sulla SS81, per arrivare a Torricella Sicura dove è prevista la pausa pranzo.

Le adesioni dovranno pervenire al massimo entro giovedì 7 settembre (via Whatsapp 3288484591 – Vincenzo), compilazione form per partecipare https://forms.gle/rW8ek47hTjChh2rf9

L’obiettivo di questi eventi, che Avis Pescara organizza con continuità e di svariate tipologie, è in primis sensibilizzare la popolazione a un tema fondamentale quale quello della donazione di sangue. Anche e soprattutto verso chi è interessato al tema, ma magari non ha mai avuto l’occasione di avvicinarsi al mondo Avis. Ci si può avvicinare in molti modi, e questo è uno di essi.