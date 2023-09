Dopo 11 anni il centrocampista Marco Verratti saluta il Paris Saint Germain e vola in Qatar, all'Al Arabi. Dopo l'esclusione dalla lista Champions e dalla Nazionale di Spalletti per scarso minutaggio, il 30enne di Manoppello si aggregherà al club qatariota.

Secondo i media francesi l'Al Arabi ed il Paris Saint Germain avrebbero trovato l'accordo con un operazione che si aggira sui 50 milioni di euro. Arrivato a Parigi nell'estate del 2012 dal Pescara, neopromosso in Serie A, Verratti è stato uno dei titolari inamovibili del club francese. A Parigi ha conquistato 9 Scudetti, 9 Supercoppe francesi, 6 Coppe di Lega francese, 6 Coppa di Francia senza mai vincere la Champions League (finale raggiunta nel 2020 poi persa contro il Bayern Monaco).

In Nazionale ha giocato un solo Mondiale, quello in Brasile nel 2014 e l'ultimo della storia Azzurra dopo le mancate qualificazioni in Russia (2018) e Qatar (2022). Nell'etate del 2021 è stato uno dei principali protagonisti della conquista dell'Europeo con Mancini in panchina.

Nell'operazione che porterà Verratti in Qatar al Pescara, club che cedette il centrocampista al PSG, andrà il 5%, ovvero un milione e mezzo tramite il bonus “premio alla carriera”.