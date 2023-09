Verso Perugia-Pescara, Zeman: "Loro sono esperti ma rispetto a noi hanno meno ritmo"

La seconda giornata del campionato di Serie C vedrà il Pescara, reduce dalla vittoria casalinga contro la Juventus Under23, affrontare il Perugia allo stadio Curi (domani ore 20:45). Per mister Zeman ancora out Tommasini, Vergani e Franchini, mentre Staver e Tunjov sono stati convocati dalla rispettive Nazionali. Queste le dichiarazioni di mister Zeman in conferenza stampa:

"Non ci sono altri infortunati, la squadra sia completa. Dei giocatori non guardo l'esperienza ma quello che fanno in settimana e poi scelgo. E' normale che al posto di Tunjov metterei qualcuno. Mora è a disposizione, ho 5 centrocampisti e possono giocare tutti. In settimana alcuni sono andati meglio altri no e spero di indovinare quelli che stanno meglio.

Pierno ieri ha avuto un problemino, oggi si è comportato bene in tutto l'allenamento e penso sia a posto. Rispetto alla gara contro la Juve spero rimanga la voglia di fare-ha detto Zeman-nel primo tempo abbiamo fatto bene, a parte i gol, ma nei comportamenti e nell'atteggiamento, dove la squadra ha dimostrato che vuole fare qualcosa sul campo. Spero che questa cosa rimanga anche se affronteremo un avversario più esperto rispetto alla Juve. Ogni tanto bisognerà adattarsi.

Dagasso somiglia a Tunjov per caratteristiche? "E' un ragazzo giovane, spero cresca durante la stagione. Per me ha delle caratteristiche e la qualità che possono esserci utile. Sono convinto che se una squadra sta vincendo per 3-0 poi si accontenti, il problema è che non bisogna cercare di accontentarsi ma cercare di continuare su quello che si è fatto nel primo tempo. E' più una questione mentale che fisica. Più certezze in attacco che a centrocampo? I reparti dipendono l'uno dall'altro. Sicuramente nel primo tempo la fase difensiva ci è riuscita bene perché i centrali e gli esterni sono stati attivi, il problema sorgerà quando non saranno più aggressivi. Il centrocampo ci servirà per costruire, finora l'hanno fatto bene e speriamo di continuare.

Il Perugia? "E' sempre il Perugia, hanno sperato fino all'ultimo di continuare la Serie B ma so che avranno difficoltà nel costruire una squadra per la Serie C. Rimangono una squadra ed una piazza molto importante per questa categoria. Non tutto può riuscire, alcune azioni erano belle da vedere e purtroppo non sono finite con il gol anche se le occasioni c'erano.

Su Cuppone si possono dire di tutto e di più. Ha fatto una doppietta, è contento lui e siamo contenti anche noi. Gli auguro che possa continuare ma il discorso è che poi avremo 3 centravanti e bisognerà vedere in che situazioni si troveranno, qualcuno fisica e mentale. Non vorrei che Tommasini e Vergani si fermino perché chiusi e spero saranno sempre motivati per giocare un posto. Vergani sta meglio, anche se non è all'80%. Tommasini sta facendo un lavoro a parte per recuperare lo stiramento, sono problemi di ragazzi che sono arrivati dopo. Franchini ha fatto qualcosa in più anche se aspetta i tempi di guarigione e non sarà convocato.

Sono contento di aver allenato Baldini, da calciatore ha fatto tanta strada e gli auguro di fare la stessa cosa anche da allenatore. La prima giornata di campionato ha dato qualche indicazione? Penso sia troppo presto per poter fare una valutazione, servono conferme ed è normale che anche quest'anno ci saranno delle sorprese. Vorrei che noi ci esprimessimo con il nostro gioco e che basti per superare l'avversario. Sappiamo che hanno delle individualità con giocatori più esperti dei nostri, anche se hanno meno ritmo e vorrei superarli su questo aspetto.

Mancini in Arabia Saudita? " Penso abbia fatto una scelta che avrebbe fatto chiunque. Oggi il calcio è denaro e dove si prende di più si va. E' normale che in questi giorni, essendoci le qualificazioni agli Europei, poteva pensarci prima perché aveva offerte da altre Nazionali anche importanti e non aspettare l'ultimo momento.

Oggi l'esperienza conta e Mora ne ha, penso ci aiuterà durante il cammino. Si sta allenando con la voglia di fare qualcosa e speriamo ci aiuti. Cangiano nell'ultima settimana è andato bene creandomi dei problemi."