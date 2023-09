Un Pescara bello e sprecone pareggia a Perugia

E' stata una bellissima partita e spumeggiante quella giocata da Perugia e Pescara nella seconda giornata del campionato di Serie C. Al Curi, oltre ad una bella cornice di pubblico sia dai tifosi locali che ospiti (598 pescaresi), le compagini pareggiano 1-1. A sbloccare il match sono i biancazzurri di Zeman, nella ripresa, con Salvatore Aloi mentre il pari umbro lo firma Cancellieri.

LA GARA: per Zeman assenti causa convocazione in Nazionale Tunjov e Staver mentre per infortunio Vergani, Tommasini e Francini. Il boemo conferma 9/11 della stessa formazione scesa in campo contro la Juventus Next Gen, uniche eccezioni Dagasso e Aloi a centrocampo mentre in attacco ci sono Accornero, Merola e Cuppone. Per contro il Perugia di Baldini, allievo di Zeman ai tempi del Napoli, reduce dal pareggio esterno di Lucca, schiera il 4-3-3 con Ricci, Matos e Lisi a guidare il reparto offensivo.

Dopo 10 minuti di gioco la partita viene momentaneamente sospesa a causa dei continui lanci dei fumogeni da parte della curva perugina. Al 14' la prima occasione della gara è per i biancazzurri: Cuppone pesca un filtrante per Merola, l'ex Foggia tutto solo si fa respingere il tiro dal portiere Adamonis, sulla ribattuta Cuppone calcia dalla distanza con l'estremo portiere che devia la sfera in corner. Al 20' Accornero calcia in diagonale, con il pallone che sfiora il palo alla sinistra di Adamonis. Al 24' Perugia pericoloso con Iannoni ma Plizzari è reattivo. Al 33' Perugia vicinissimo al vantaggio: calcio di punizione a favore del Grifo, Bartolomei carica il sinistro timbrando il palo. Dieci minuti dopo ci prova Accornerno con un tiro a giro che si spegne sul fondo. Il primo tempo termina sullo 0-0.

Nella ripresa clamorosa occasione sciupata dal Pescara: da un calcio d'angolo parte il contropiede degli abruzzesi, Cuppone tutto solo si invola verso la porta umbra ma l'attaccante spreca tutto con un tiro che finisce sopra la traversa. Al 50' è il Perugia a rendersi pericoloso, con Vasquez, subentrato a Ricci, che calcia sul primo palo ma Plizzari è bravo a salvare porta e risultato. Al 61' il Pescara passa in vantaggio: pressione di Squizzato, recupero della sfera di Cuppone che calcia contro Adamonis, respinta del portiere poi Aloi calcia con il destro depositando la sfera in porta: 0-1. Primo gol in campionato per l'ex centrocampista dell'Avellino, che va ad esultare sotto il settore ospiti con tutta la squadra.

Due minuti dopo la reazione dei padroni di casa, sempre con Vasquez, rischiano il pareggio con Plizzari a salvare ancora il Pescara. Al 64' i biancazzurri sono ancora pericolosi in contropiede: pallone basso dalla destra di Cuppone per Dagasso che calciando un rigore in movimento timbra il palo alla destra di Adamonis. Tre minuti troppo egoismo da parte di Cuppone, che tutto solo contro la difesa umbra calcia in porta con Adamonis che respinge in corner.

Al 76' padroni di casa vicini al pareggio: sugli sviluppi di con calcio franco Matos colpisce il primo palo. All'83' il Perugia trova il gol del pari su un calcio di punizione firmato da Cancellieri depositando la sfera all'incrocio dei pali: 1-1. Al 90' cross dalla destra di Cuppone, sulla line adi porta Cangiano, subentrato ad Accornero, non riesce a depositare il pallone in rete. Dopo 4 minuti di recupero termina la partita: finisce 1-1 tra Perugia e Pescara.

TABELLINO

PERUGIA-PESCARA 1-1

MARCATORI: 61' Aloi (PES), 83' Cancellieri (PER)

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni (67' Paz), Angella, Vulikic, Cancellieri; Acella (79' Cudrig), Bartolomei, Iannoni (67' Seghetti); Ricci (46' Vazquez), Matos, Lisi (67', Torrasi). All. Baldini

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Aloi (79' De Marco), Squizzato (79' Manu), Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero (79' Cangiano). All. Zeman

AMMONITI: Iannoni, Matos, Lisi (PER); Mesik, Brosco (PES)

ESPULSI: /

ARBITRO: Emmanuele della sezione di Pisa

ASSISTENTI: Cerilli di Latina e Marchetti di Trento

IV UOMO: Nigro della sezione di Prato

2° GIORNATA SERIE C GIRONE B Venerdì 8 settembre PINETO-VIRTUS ENTELLA 0-0 Sabato 9 settembre VIS PESARO-OLBIA 0-1 ANCONA-GUBBIO 1-2 AREZZO-CARRARESE 1-3 FERMANA-PONTEDERA 1-0 SESTRI LEVANTE-LUCCHESE 0-1 TORRES-RIMINI 2-1 Domenica 10 settembre PERUGIA-PESCARA 1-1 Mercoledì 27 settembre JUVENTUS NEXT GEN-RECANATESE CESENA-SPAL

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B CARRARESE 6 TORRES 6 OLBIA 6 PESCARA 4 GUBBIO 4 LUCCHESE 4 PONTEDERA 4 SPAL* 3 AREZZO 3 FERMANA 3 PINETO 2 PERUGIA 2 VIRTUS ENTELLA 2 ANCONA 1 CESENA* 1 RECANATESE * 0 RIMINI 0 JUVENTUS NEXT GEN* 0 VIS PESARO 0 SESTRI LEVANTE 0

*UNA PARTITA DA GIOCARE