Accadde Oggi: 31 anni fa Pescara-Milan 4-5

Era il 13 settembre del 1992 quando allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” andò in scena Pescara-Milan, una delle partite rimaste ancora nella mente dei tanti tifosi presenti nell'impianto di Via Pepe e non solo. Il match terminò con un roboante 4-5 in favore dei rossoneri di Fabio Capelli, futuri Campioni d'Italia.

I biancazzurri di Mister Galeone passarono in vantaggio dopo soli 50 secondi grazie al gol di Massimiliano Allegri, su assist di Massara. Il pareggio rossonero arriva subito, al 3', con il colpo di testa di Paolo Maldini e vantaggio del Milan siglato da Lentini al 6'.

Tra l'11' ed il 14' il Pescara prima pareggia poi ribalta il risultato con due autogol di Franco Baresi per poi segnare, al 23', con Massara. Le emozioni non finiscono mai, con gli ospiti che trovano il pareggio con Van Basten. Il primo tempo si chiude sul 4-4. Nella ripresa ci pensa Marco Van Basten, Pallone d'Oro nel 1993, a siglare il definitivo 4-5.

TABELLINO

PESCARA-MILAN 4-5

MARCATORI: 1' Allegri (P), 3' Maldini, Lentini (M); 11' e 14' autogol di Baresi (M), 23' Massara (P), 37', 39' e 73' Van Basten (M)

PESCARA: Savorani; Sivebaek (46' Alfieri), Nobile, Dicara, Righetti, Mendy; Ferretti, Allegri, Sliskovic (73' Palladini); Massara, Borgonovo; All. Galeone

MILAN: Antonioli; Tassotti, Maldini, Costacurta, Baresi; Eranio (56'Massaro), Lentini (46' Evani), Rjikaard, Donadoni, Savicevic; Van Basten; All. Capello

ARBITRO: Ceccarini della sezione di Livorno