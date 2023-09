Anticipi e posticipi: ecco il calendario del Pescara per il mese di ottobre

La Lega Pro ha varato il calendario delle prossime partite del campionato di Serie C fino al mese di ottobre. Il Pescara giocherà tutte le gare in notturna: contro il Gubbio gara fissata per lunedì 2 ottobre alle ore 20:30 con diretta su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre). La trasferta di Ferrara, contro la Spal, si giocherà domenica 8 ottobre alle ore 18:30.

I biancazzurri di Zeman giocheranno un altro posticipo, sempre all'Adriatico, contro la Vis Pesaro (lunedì 16 ottobre alle ore 20:45) per poi tornare in trasferta, contro la Lucchese, domenica 22 ottobre sempre alle ore 20:45.

Il secondo turno infrasettimanale del mese di ottobre vedrà il Pescara giocare contro la Torres mercoledì sera (25 ottobre) alle ore 20:45 all'Adriatico. Successivamente gli abruzzesi faranno tappa a Recanati contro la Recanatese (domenica 29 ottobre alle ore 18:30).

CALENDARIO PESCARA CALCIO

PESCARA-GUBBIO (lunedì 2 ottobre ore 20:30) diretta su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre

SPAL-PESCARA (domenica 8 ottobre alle ore 18:30)

PESCARA-VIS PESARO (lunedì 16 ottobre ore 20:45)

LUCCHESE-PESCARA (domenica 22 ottobre ore 20:45)

PESCARA-TORRES (mercoledì 25 ottobre ore 20:45)

RECANATESE-PESCARA (domenica 29 ottobre ore 18:30)