Tikitaka Francavilla, arriva il successo 'bis' al Memorial Gabriele Sandri

Il Tikitaka Futsal Francavilla bissa il successo dell’anno scorso e trionfa nel corso della decima edizione del “Memorial Gabriele Sandri”, kermesse sportiva organizzata dalla S.S. Lazio Calcio a 5. Un test assolutamente probante, una sorta di antipasto in vista dell’inizio del campionato di Serie A il prossimo fine settimana.

Dopo la vittoria della Lazio nel derby con la Roma per 1-0, Il Tikitaka ha sconfitto la compagine giallorossa con un netto 4-1. Nonostante la differenza di categoria – la squadra capitolina compete in Serie B – i ritmi di gioco sono stati molto alti come la carica agonistica messa in campo dalle giocatrici anche in un amichevole precampionato. Nel secondo match disputato dalle abruzzesi, le ragazze di Cely Gayardo hanno sconfitto la squadra biancoceleste per 2-1, aggiudicandosi la vittoria del triangolare. La pattuglia abruzzese torna da Roma con buone risposte dal punto di vista della condizione fisica e anche per quanto riguarda il gioco offerto. Brilla ancor di più lo spirito di gruppo e l’armonia che si respira in campo fra le giocatrici giallorosse, una legione, a proposito di Roma, schierata compatta verso la vittoria. L’MVP della manifestazione è Aida Xhaxho, apparsa sugli scudi e autentica mattatrice del torneo.

Il Direttivo del Tikitaka Futsal Francavilla desidera ringraziare sentitamente la S.S. Lazio Calcio a 5 e tutto lo staff per la splendida organizzazione. Finite le amichevoli, da domenica prossima non si scherza più.

Domenica 1° ottobre, sul parquet del PalaRigopiano di Pescara, il TikiTaka affronterà nel corso della prima giornata d’andata del campionato di Serie A PuroBio le lombarde del Kick Off.