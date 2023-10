Verso Pescara-Gubbio, Zeman: "Spero che durante la partita i ragazzi trovino la giusta concentrazione"

Dopo una lunga pausa causata dai campionati di atletica leggera con il conseguente slittamento del derby contro il Pineto (in programma mercoledì 11 ottobre) il Pescara di Zeman tornerà a giocare lunedì sera, alle ore 20:30, contro il Gubbio di Piero Braglia, reduce dal successo per 1-0 contro la Vis Pesaro ed un solo punto in classifica in meno dai biancazzurri. Per il match di lunedì saranno tutti a disposizione ad eccezione di Franchini e Pellacani. Queste le dichiarazioni di Zdenek Zeman in conferenza stampa:

"Pellacani e Franchini hanno ancora problemi, gli altri ragazzi sono a posto. Il Gubbio è un avversario difficile da prendere, ogni partita la giocano con un modulo diverso. Loro ha fatto pochi gol anche se hanno tirato molte volte in porta e prendono poco. Speriamo di fare gol e non prenderne. Ci aspetterà un mese dove giocheremo 8 partite e dovrò cambiare ogni volta perché ogni 3 giorni non possono giocare gli stessi, in più ci saranno anche i convocati per le Nazionali. Dovremmo essere continui nelle impostazioni, poi se faremo gol sarò contento. Tunjov, Staver e Accornero salteranno il derby contro il Pineto. Spero non si faccia male nessuno. Per me la squadra sta bene fisicamente, in questi 10 giorni hanno lavorato bene, con impegno e su questo non posso lamentarmi.

Spero che in partita trovino la giusta concentrazione. Anche Mora dovrà trovare minutaggio e bisognerà vedere quanto, gli ultimi allenamenti li ha fatti bene. Dei 7 di Sestri ne vedremo lunedì? Non so che dire. Come sono tutti a disposizione non voglio dire chi gioca. La formazione ve la fate al fantacalcio-scherza il boemo- ognuno ha le proprie preferenze poi decido io. La squadra, così com'è a parte quei due, sta bene. Brosco c'è. Su Franchini e Pellacani aspetto lo staff tecnico. Il primo sta bene mentre il secondo aspetteremo la prossima settimana. Serve equilibrio, Squizzato ha qualche problema fisico mentre Aloi anche se è regista si sente mezz'ala. Ottobre mese determinate? Troppo presto, anche le altre squadre giocheranno le partite. Come sempre dico che se ne parlerà per Natale. De Marco ha talento, tecnicamente e tatticamente è uno dei pochi che vede la giocata. Braglia ha fatto le sue squadre sulla concentrazione e buona difesa, Io sull'attacco. Ripeto il concetto: a me piace allenare però lo faccio finché penso di poter dare qualcosa ai ragazzi. Milani ha fatto bene due partite, ogni tanto ha delle distrazioni e non riesce a trovare chi marcare. Moruzzi è più un marcatore rispetto a Milani."