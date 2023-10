Il LunedÃ¬ del Delfino

Dopo due settimane di sosta forzata, finalmente stasera il Delfino torna in campo, per affrontare all’Adriatico il Gubbio. Gli umbri seguono i biancazzurri a un punto, ma con una gara in più. Sarà la prima sfida di un ottobre intenso, che vedrà il Pescara impegnato quasi ogni 3/4 giorni. Al termine di questo tour de force, nonostante Zeman getti acqua sul fuoco, molto probabilmente potremo farci un’idea abbastanza chiara circa le reali possibilità di vincere il campionato. Vero è che le squadre del boemo iniziano a correre dalla fine di febbraio, ma per poter ottimizzare questa caratteristica sarà necessario non perdere contatto dal o dalle eventuali lepri in fuga. Sarà anche l’occasione per verificare le qualità della Rosa a disposizione, nella sua interezza, giacché si dovrà spesso far ruotare tutti i giocatori nei vari reparti. Insomma, dopo l’aperitivo delle prime gare, la stagione entrerà di prepotenza nel vivo.

Nel frattempo la classifica ci consegna fin da ieri una certezza, che si chiama Torres. I sardi, grazie anche ad un clamoroso errore in area del giovane difensore juventino bosniaco, Muharemovic, hanno conquistato la sesta vittoria in altrettante gare, comandando il girone davanti al Cesena, una delle super favorite, distante tre lunghezze. I bianconeri emiliani, di contro, hanno preso a pallonate il malcapitato Rimini, sconfiggendolo per 5-2 e dimostrando così la loro imponente forza d’attacco (20 reti in sei partite fin qui disputate).

In settimana avrà inizio anche la Coppa Italia di serie C. Il primo turno vedrà il Delfino sfidare in casa, giovedì prossimo (5 ottobre) con inizio alle ore 20:45, la Fermana. Successivamente, domenica 8 alle ore 18:30, per la 7ª giornata di campionato, sarà la trasferta di Ferrara, contro la decaduta SPAL, a chiudere questa prima, intensissima settimana del mese.

Lunedì prossimo sì che avremo di che discutere.