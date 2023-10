Sale l'attesa per Spal-Pescara: oltre mille tifosi ospiti a Ferrara

Sale l'attesa per il big-match della 7° giornata del campionato di Serie C Girone B tra Spal e Pescara, in programma domani pomeriggio alle ore 18:30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Grazie agli ottimi risultati del Delfino, sia in campionato che in Coppa Italia (battuta la Fermana per 6-1), saranno oltre 1000 i tifosi che partiranno da Pescara verso la città romagnola.

Domani al Mazza si affronteranno due squadre che hanno poco a che vedere con questa categoria: il Pescara, con una gara in meno (mercoledì si recupererà la gara contro il Pineto) vuole continuare la sua marcia e restare nei piani alti della classifica. Per contro la Spal, reduce dalla retrocessione dello scorso anno ed un inizio di campionato al di sotto delle aspettative assieme alla Virtus Entella, ed un cambio in panchina dopo il k.o. in casa della Recanatese: dentro Colucci (altro allievo di Zeman) al posto dell'esonerato Di Carlo.

La partita sarà diretta dall'arbitro Stefano Nicolini della sezione di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Matteo Pressato di Latina e Lorenzo Guggioli di Grosseto con il IV Uomo che sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo.