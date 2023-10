Tikitaka Francavilla-GTM Montesilvano, 'febbre' da derby

Tutto pronto per il Derby d’Abruzzo che si disputerà domenica 15 ottobre, nel Campionato di Serie A di calcio a 5 femminile.

Appuntamento dalle ore 18, sul parquet del PalaRigopiano di Pescara, per l’attesa sfida che metterà di fronte Tikitaka Futsal Francavilla e GTM Montesilvano.

Eccezionalmente, informa in una nota la società di Francavilla, a causa delle innumerevoli richieste, In occasione della supersfida in riva all’Adriatico, sono disponibili i biglietti in prevendita presso:

Tikitaka Village , Contrada Valle Anzuca – Francavilla al Mare

, Contrada Valle Anzuca – Francavilla al Mare Progetto Immobiliare , Via Pola 33 – Francavilla al Mare

, Via Pola 33 – Francavilla al Mare Joia Caffè, Via Pola 29 – Francavilla al Mare

I tagliandi, eventualmente rimasti, saranno disponibili al botteghino del PalaRigopiano prima dell’inizio del match.