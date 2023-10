E' il Pineto a far festa all’Adriatico: nel recupero della quinta di andata la squadra di Daniele Amaolo batte di misura, 1-0, il Pescara di Zdenek Zeman.

Decide il derby abruzzese di Serie C il gol realizzato da Gambale al 29′ st sfruttando un incredibile errore di Brosco.

In precedenza tante, troppe occasioni non concretizzate dai biancazzurri, per una sera “ospiti” nello stadio di casa.