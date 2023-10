Folgore Delfino Curi Pescara-Sambuceto, ingresso gratuito per il pubblico

Ingresso gratuito per tutti per assistere a Folgore Delfino Curi Pescara-Sambuceto.

Domenica prossima, 22 ottobre, al San Marco di Pescara, biglietti gratuiti per accedere agli spalti per l’incontro, valevole per la nona giornata del campionato di Eccellenza 2023-24, tra i biancazzurri di casa e i viola di San Giovanni Teatino.

L’idea, nata da Quinto Paluzzi e da Gabriele Liberatore, è stata raccolta e condivisa dall’intera dirigenza e da tutta la società della Folgore Delfino Curi Pescara, e pertanto l’ingresso sugli spalti del San Marco per quella che si preannuncia come una delle partite di cartello di giornata del massimo campionato regionale (le due squadre occupano attualmente la quarta e la quinta posizione in classifica, divise da sole tre lunghezze) sarà libero, sia per i tifosi di casa che per i supporter al seguito del Sambuceto Calcio.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 22 ottobre all’impianto in via San Marco a Pescara. Il fischio d’inizio dell’incontro tra Folgore Delfino Curi Pescara e Sambuceto Calcio sarà alle ore 15. Alla luce di quanto appena descritto, per l’occasione non sarà necessario munirsi di accredito.