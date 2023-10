Un pieno di podisti e di entusiasmo per la 23^ Maratona D'Annunziana

È quasi agli sgoccioli il countdown per l’edizione numero 23 della Maratona D’Annunziana, l’evento podistico di massa più atteso dalla città di Pescara nel periodo autunnale con il patrocinio dell’amministrazione comunale e l’egida della UISP Abruzzo e Molise.

Un’imponente macchina organizzativa targata Asd Vini Fantini per decretare ancora una volta il successo di una manifestazione che si è ampliata negli anni non solo a livello di partecipazione, ma anche attraverso una serie di sinergie e di iniziative collaterali a fianco delle associazioni cittadine e delle istituzioni.

La D’Annunziana è diventata una vera e propria festa dello sport, del sociale, dell’inclusione, senza trascurare il lato tecnico e sportivo dell’evento in sé che conferma la maratona di 42 chilometri, la mezza di 21 chilometri e la new entry di quest’anno rappresentata dalla non competitiva di 10,5 chilometri ten/half e la camminata metabolica in sostituzione della maratona nella modalità a staffetta.

Si chiama Maratona D’Annunziana con l’aggiunta di un apostrofo. Da rilevare che non è un mero errore grammaticale bensì un riconoscimento perenne al fondatore Renato D’Amario, grande estimatore di Gabriele D’Annunzio e grande talent scout del podismo abruzzese: “La Dannunziana è di D’Annunzio, l’apostrofo è di D’Amario” diceva… coniando il termine D’Annunziana!

Si profilano numeri record (tra i 1.500 e i 2.000), ragion per cui le tante richieste d’iscrizione arrivate in questi giorni hanno costretto gli organizzatori ad anticipare la chiusura delle iscrizioni entro la giornata del 19 ottobre.

Il ritiro dei pettorali è previsto sabato 21 ottobre presso il villaggio Maratona in piazza della Rinascita tra le 16:00 e le 20:00 in un pomeriggio dove ci sarà anche il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine, a seguire le gare dei bambini e dei ragazzi lungo corso Umberto I con premiazioni per tutti i partecipanti (oltre 250 le adesioni). In chiusura spazio alla messa del maratoneta e la benedizione dei pettorali presso la chiesa del mare in piazza I Maggio (alle 19:30 circa).

La giornata di sabato 21 sarà contraddistinta dal contemporaneo svolgimento della 8 Ore Ultra Beach, la gara endurance sulla spiaggia su un anello di 1 chilometro circa, da percorrere dalle 11:00 fino alle 19:00 sul bagnasciuga, il tutto con l’organizzazione della Marathon Club-Manoppello Sogeda, la validità di Campionato Italiano IUTA, riferimento zona partenza e arrivo presso la Nave di Cascella.

Sempre nel pomeriggio di sabato un altro momento simbolico è rappresentato dalla Passeggiata dell’Inclusione (alle 17:00, in parallelo allo svolgimento delle gare per i bambini) a favore delle Associazioni impegnate sul Territorio quali LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), ISAV (Io Sono Ancora Vivo), AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), Azione Parkinson Abruzzo, ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) e ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo).

Domenica 22 ottobre, sempre da piazza della Rinascita partenza (alle 9:30) e arrivo della maratona su un tracciato che interessa tutto il lungomare di Pescara e una parte dei comuni di Montesilvano e Francavilla al Mare, così come per la mezza maratona (sempre alle 9:30). Ad anticipare le partenze delle gare podistiche, quella riservata ai pattinatori fitness prevista alle 9:25. Segue alle 10:00 la partenza della non competitiva di 10,5 chilometri.

Carlo Masci, sindaco di Pescara: “La Maratona D’Annunziana è l’orgoglio di Pescara in cui si accentrano tante iniziative di sport, di solidarietà e di relazione con un concentrato di generosità a cui va dato merito all’Asd Vini Fantini e alla UISP”.

Patrizia Martelli, assessore allo Sport di Pescara: “È sempre un’emozione attendere i giorni che mancano alla Maratona D’Annunziana. Era l’anno 2020 quando siamo riusciti a portare a termine la D’Annunziana in piena pandemia, prendendoci la responsabilità di mandare avanti la macchina organizzativa insieme all’Asd Vini Fantini che voleva dare continuità a quell’evento. Da quell’edizione, segnata dal rigoroso rispetto delle normative sanitarie, la D’Annunziana è cresciuta tanto grazie anche alle tante iniziative collaterali per promuovere lo sport, la solidarietà, la prevenzione e l’inclusione”.

Alberico Di Cecco a nome del comitato organizzatore dell’Asd Vini Fantini: “Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Pescara e alle tante associazioni che ci sono al nostro fianco perché noi da soli come Asd Vini Fantini fatichiamo ad andare avanti. Quest’anno è cresciuto tutto, dal numero di partecipanti alle iniziative collaterali per adulti e bambini che amplieranno il nostro villaggio maratona di piazza della Rinascita, oltre ad arricchire di contenuti il fine settimana”.

Umberto Capozucco, presidente regionale UISP Abruzzo e Molise: “Complimenti all’Asd Vini Fantini che ogni anno ci mette cuore e passione per un evento che continua a crescere in misura maggiore, oltre a rappresentare un fiore all’occhiello della famiglia UISP. Insieme alle tante associazioni cittadine che si fanno portavoce delle tematiche legate alla solidarietà, alla salute e alla prevenzione, a cui va il nostro ringraziamento, siamo grati all’amministrazione comunale di Pescara che è sempre al nostro fianco in altri eventi targati UISP come il Vivicittà e il Bicincittà”.

Tra gli atleti di spicco attesi al via, la maratona vede la partecipazione dell’azzurro di ultramaratona Alex Tucci (Il Crampo Gruppo Podistico), del vincitore dell’edizione 2019 Italo Giancaterina (Atletica Vomano), Mohammed Lamiri (Asd Plus Ultra), Alessio Bisogno (Passologico) e dal Kenya Mwikya Patrick Mutunga che correrà con la casacca dell’Asd Vini Fantini.Altra novità di quest’anno è la trasmissione di tutta la Maratona del 22 ottobre (dalle 9:00 alle 13:00 circa) in diretta streaming sul canale Youtube LaTVLab con il commento a cura di Paolo Sinibaldi che intratterrà gli ospiti e i principali protagonisti di questa 23^ edizione.

SABATO 21 OTTOBRE 2023

- Ore 11:00 - 19:00 gara 8 Ore Ultra Beach in spiaggia (zona Nave di Cascella).

- Ore 16:00 apertura villaggio maratona in Piazza della Rinascita e partenza Passeggiata dell’Inclusione.

- Ore 17:00 inizio gare giovanili su Corso Umberto I.

- Ore 18:00 premiazioni gare giovanili.

- Ore 19:00 chiusura villaggio maratona.

- Ore 19:30 messa del maratoneta presso la chiesa del mare in piazza I Maggio

DOMENICA 22 OTTOBRE 2023

- Ore 08.00 ritrovo giuria e concorrenti in piazza della Rinascita a Pescara.

- Ore 09:25 partenza pattinatori fitness.

- Ore 09:30 partenza maratona e mezza maratona.

- Ore 10:00 partenza non competitiva ten&half e camminata metabolica.

- Ore 10:45 primi arrivi mezza maratona.

- Ore 11:45 primi arrivi maratona, a seguire premiazioni.