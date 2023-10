Loris Rasetta è Campione italiano

E’ l’abruzzese Loris Rasetta di Loreto Aprutino, il vincitore del Campionato Italiano AMA Expert-Rider.

Una competizione, quella di domenica a Cremona, arrivata dopo le grandi emozioni registrate ad inizio settembre a Savignano sul Panaro in provincia di Modena dove il pilota aveva conquistato la testa della classifica. Un titolo che inorgoglisce non solo il pilota e il Virtus Racing Team in cui milita, ma anche tutti i tifosi che lo sostengono.

Un Campionato iniziato lo scorso 7 maggio con il primo round a Montevarchi in modo avvincente: la Gara 1 era stata caratterizzata da un’intensa rimonta che aveva visto Rasetta riconquistare molte posizioni chiudendo primo con un buon margine sul secondo. A causa di circostanze avverse (non aveva visto una bandiera gialla poco visibile) però, il pilota era stato penalizzato con una retrocessione di 10 posizioni, tanto da chiudere la Gara 1 undicesimo. La Gara 2 invece si era chiusa con una vittoria.

Le tappe successive: il 4 giugno a Fermo e il 3 settembre a Savignano sul Panaro erano state brillanti e senza sbavature tanto da aver registrato prime posizioni in entrambe le competizioni. Anche la quarta e ultima prova non è stata meno esplosiva e soddisfacente.

Domenica infatti, Rasetta, con la sua Gas Gas numero 619 ha conquistato la vittoria iniziando a imporsi fin dalle qualifiche, dove su un tracciato dal fondo morbidissimo, del tutto fresato e ampiamente bagnato chiude in prima posizione con un buon giro soprattutto negli ultimissimi passaggi poiché nei giri precedenti erano state esposte le bandiere a causa della caduta di un altro pilota.

Nella Gara 1 la partenza non è stata delle migliori tanto che, dopo la prima curva, Rasetta ha transitato intorno alla 10^ posizione. Come sempre però lo spirito combattivo ha avuto la meglio ed ha iniziato a spingere recuperando giro dopo giro posizioni preziose e chiudendo in prima posizione con un margine di 22 secondi sul secondo.

La Gara 2 è stata segnata da una partenza buona con un transito alla prima curva al 5° posto. Di nuovo una rimonta ha permesso al pilota del Virtus Racing Team di recuperare fino alla seconda posizione e, successivamente, attaccare fino a conquistare il primo posto, vincendo la gara con un margine di circa 20 secondi sul secondo.

Loris Rasetta ha chiuso quindi primo in classifica di giornata e primo nella classifica finale del Campionato, dimostrando ancora una volta il suo valore in pista.

“Sono molto felice per il traguardo conseguito e per la conquista di questo titolo così importante, frutto di un intenso lavoro tra me e il team che ringrazio per avermi fornito una moto sempre con un’ottima messa a punto. Ringrazio inoltre gli sponsor per il sostegno prezioso e i tifosi che mi seguono con affetto”, ha dichiarato Loris Rasetta al termine della cerimonia di premiazione.