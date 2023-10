Cantera Adriatica FC, si sblocca l'Under 15

Prima vittoria stagionale per l’Under 15 regionale della Cantera Adriatica, che contro lo Spoltore vince 1 a 0 (gol decisivo di Grandonico) e si sblocca in classifica.

Un successo meritato e prezioso per i ragazzi capitanati in campo da Daniele Formiglio, uno dei pochi 2009 del gruppo grigioazzurro che gioca sotto età (quasi tutti nati nel 2010) in questa stagione. Domenica prossima, in casa contro la Durini, i pescaresi proveranno a centrare la seconda vittoria della stagione, che sarebbe un ottimo viatico verso l’obiettivo prefissato in estate: la salvezza nel torneo regionale e la crescita dei ragazzi a livello tecnico, ma anche caratteriale, facendo “palestra” contro avversari anagraficamente più grandi.

Ha riposato la squadra femminile, che domenica completerà il triangolare di Coppa Abruzzo di Eccellenza Femminile in casa (a Zanni) contro il Teramo Women: in palio la finalissima in programma nella primavera del 2024. Le grigioazzurre di Galanti hanno vinto il primo match contro il Chieti e poi hanno riposato domenica scorsa (il Teramo ha battuto le neroverdi). “Contro il Chieti le ragazze hanno offerto una delle migliori prestazioni da quando siedo su questa panchina – ha detto mister Michele Galanti – . Un bellissimo secondo tempo con ritmi alti e fraseggi palla a terra, con innumerevoli azioni da gol non tutte sfruttate al meglio. Speriamo che le ragazze le abbiano conservate per le prossime partite. Contro Faccio i complimenti al Chieti per il lavoro svolto per la crescita del vivaio. La loro seconda squadra è giovanissima, ma gioca bene e ha qualità, si vede che c’è lavoro dietro. Contro il Teramo non dovremo ripetere l’errore fatto nel primo tempo dell’ultima partita, ovvero quello di adeguarci all’avversario e giocare a ritmi bassi”.

Nell’ultimo week end bella vittoria in trasferta anche per l’Under 14 regionale: 1-2 sul campo della Gladius con i gol di Mariani e Valentini.

LE PARTITE DEL WEEK-END

Eccellenza Femminile, Coppa Abruzzo: Cantera – Teramo Women, domenica 29 ottobre, ore 15 campo Zanni;

Seconda categoria girone C: Cantera Adriatica – Citerius San Valentino, domenica 29 ottobre, ore 18 campo Zanni;

Under 17 regionale girone B: Atessa – Cantera Adriatica, sabato 28 ottobre, ore 16 campo Cicero (Atessa)

Under 15 regionale girone C: Cantera Adriatica – Durini, domenica 29 ottobre, ore 10,30 campo Flacco;

Under 15 provinciale girone B: Pro Tirino – Cantera Adriatica, sabato 28 ottobre, ore 16,45 campo Febo (Pescara);

Under 14 regionale: Cantera Adriatica – Ortona, lunedì 30 ottobre, ore 18,30 Campo Febo