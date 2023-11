Cantera Adriatica Pescara, tanti sorrisi

Settimana positiva per la Cantera Adriatica, che nei vari campionati porta a casa punti e gol a raffica. “E’ andata molto bene, abbiamo portato a casa tre vittorie e un pareggio. Avanti così”, è il commento del patron Massimo Giannetti.

Prezioso il successo esterno dell’Under 17 regionale in chiave salvezza: il 2-3 ad Atessa consente ai grigioazzurri di allontanarsi dai bassifondi vincendo uno scontro diretto e una partita combattutissima.

L’Under 15 regionale in casa contro la Durini si ferma sul pari (1-1), ma avrebbe meritato di più, penalizzata anche dalle decisioni dell’arbitro che hanno lasciato qualche strascico polemico. Ora la formazione pescarese – composta quasi esclusivamente da ragazzi sotto età (2010) è penultima in classifica e attende la sfida contro il Silvi.

L’Under 14 regionale è in testa dopo due partite, reduce dal settebello rifilato all’Ortona, mentre l’Under 15 provinciale è stata la protagonista della settimana, con una goleada alla Pro Tirino.

Anche gli Under 13 hanno iniziato la stagione battendo il Cepagatti nella prima giornata del campionato interprovinciale.

Non è andata altrettanto bene alle due prime squadre, la maschile allenata da Marco Leva, superata 2-1 dal Citerius San Valentino e 1-0 dalla Pro Tirino (ieri nel turno infrasettimanale) in Seconda Categoria, e la femminile, ko per 2 a 1 contro il Teramo e quindi eliminata dalla Coppa Abruzzo. Domenica prossima il via al campionato di Eccellenza femminile regionale per le ragazze di Galanti: prima giornata contro il Chieti, partita che non fa classifica perché quella neroverde è la seconda squadra del club teatino che milita in C nazionale. “Arriviamo da un precampionato non semplice, ma si vedono i miglioramenti fisici, tecnici e tattici – ha detto il tecnico delle grigioazzurre, Galanti – .Abbiamo ancora qualche defezione e la rosa non è numericamente sufficiente per affrontare al meglio le partite, ma sono certo che a breve risolveremo anche questo problema. Domenica sarà un’amichevole, in sostanza, contro una società amica, occasione per continuare a provare situazioni che, dalla prossima contro il Campobasso, dovremo migliorare per alzare l’asticella del rendimento nelle partite che contano”.

LE PARTITE DEL WEEK-END

Eccellenza Femminile, 1° giornata: Cantera – Chieti Femminile, domenica 5 novembre, ore 14,30 campo Flacco;

Seconda categoria Coppa Abruzzo 2° turno (ritorno): Pro Tirino – Cantera Adriatica, domenica 5 novembre, ore 14,30, campo San Marco;

Under 17 regionale girone B: Cantera Adriatica – Virtus Vasto, domenica 5 novembre, ore 10,30 campo Flacco;

Under 15 regionale girone C: Castrum – Cantera Adriatica, domenica 5 novembre, ore 10 campo Federale, Silvi;

Under 15 provinciale girone B: Cantera Adriatica – Cepagatti, lunedì 6 novembre, ore 16 campo Flacco;

Under 14 regionale: Bacigalupo Vasto Marina – Cantera Adriatica, domenica 5 novembre, ore 10 Campo Fantini, Vasto.