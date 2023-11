Il cielo Ã¨ azzurro sopra la Cantera Adriatica

Settimana di emozioni in casa Cantera Adriatica. Le stelline grigioazzurre Giulia Di Credico e Lucrezia Meletti sono state infatti convocate per il raduno del Centro Italia della Rappresentativa Nazionale Under 20, che si è svolto mercoledì scorso nella Capitale.

Di Credico, centrocampista classe 2005, e Meletti, terzino del 2006, sono state già due delle più belle rivelazioni del girone C di Serie C nella passata stagione. Anche in Eccellenza, quest’anno, saranno monitorate dai tecnici dello staff federale e dai club di categoria superiore. La loro chiamata in Azzurro è una nuova grande soddisfazione per il patron Massimo Giannetti.

Domenica scorsa il via al campionato d’Eccellenza femminile: subito vittoria per le Leonesse di mister Galanti. Battuto il Chieti 1-0 con una rete di capitan Fusco.

Negli altri campionati, festa per l’Under 15 Provinciale: 4-2 al Cepagatti e posto nelle zone alte della classifica confermato (Rossoni, Cantagallo, Florindi e Palumbaro i marcatori).

Terzo risultato utile consecutivo per l’Under 15 Regionale. È finita 1-1 a Silvi contro la Castrum: padroni di casa che trovano il pareggio solo al 75’. Capitan Formiglio ed i suoi compagni migliorano partita dopo partita e passano in vantaggio al 58’ con un bel gol di Mariani, ma vengono raggiunti al 5’ di recupero.

Partita a reti inviolate per l’Under 14 Regionale tra Bacigalupo e Cantera. Il vento forte condiziona molto il match, non entusiasmante e con poche emozioni. Il punto finale per la squadra di mister Di Pierri è più che positivo: i suoi ragazzi restano nelle zone nobili della classifica.

LE PARTITE DEL WEEK-END

Eccellenza Femminile, 2° giornata: Campobasso – Cantera , domenica 12 novembre, ore 14,30 campo Rausi-Toti;

Seconda categoria Girone C: Cantera Adriatica – Civitaquana, domenica 12 novembre, ore 17,30, campo San Marco;

Under 17 regionale girone B: Francavilla – Cantera Adriatica, sabato 11 novembre, ore 17,30 campo Antistadio Francavilla;

Under 15 regionale girone C: Cantera Adriatica – Penne, domenica 12 novembre, ore 10,30 campo Flacco;

Under 15 provinciale girone B: Penne – Cantera Adriatica, martedì 14 novembre, ore 16,30 campo Colangelo;

Under 14 regionale: Cantera Adriatica – Tombesi Ortona, sabato 11 novembre, ore 15,30 Campo Flacco