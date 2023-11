Settimana in chiaroscuro per la Cantera Adriatica

Settimana in chiaroscuro per la famiglia Cantera Adriatica, che nei giorni scorsi all’Aquila – nella sede del Comitato regionale Figc-Lnd – ha partecipato con la presidentessa Roberta Serra alla cerimonia per la sottoscrizione del Patto di Collaborazione con il Settore Giovanile Scolastico (Sgs). Presenti il presidente del Sgs nazionale, Vito Tisci, il coordinatore regionale Emidio Sabatini, il presidente Lnd Abruzzo Ezio Memmo e il presidente della Lega Serie B Femminile, Laura Tinari.

“Sempre più pronti per la formazione dei nostri ragazzi”, le parole della presidentessa grigioazzurra Serra.

Tornando sui campi, due vittorie preziose nello scorso week-end: quella della Femminile a Campobasso (0-1, gol di Limongi) in Eccellenza, e quella pesantissima dell’Under 15 regionale, al quarto risultato utile consecutivo. La squadra di capitan Formiglio e compagni vince 4 a 1 contro il Penne: doppietta di Mariani, reti di Iezzi e Favero.

“Eravamo in dodici, senza quattro titolari, e con una formazione giovanissima. Su un campo difficile, come quello di Campobasso, abbiamo trovato pioggia e clima invernale. Le molisane sono forti, con giocatrici mature e di esperienza. Finire la partita senza subire gol e avendo preso solo un tiro in porta da parte loro, vuole dire che le nostre ragazze sono state encomiabili: ho avuto risposte importanti a livello atletico e anche caratteriale. Abbiamo chiuso in dieci contro dieci, una partita spigolosa. Partite così complicate, anche l’anno scorso in C, ne ho voste poche. Davvero una bella prova delle nostre ragazze”, è il commento soddisfatto di Michele Galanti, tecnico della Femminile. Meletti e compagne attese domenica prossima dal derbyssimo casalingo contro le biancazzurre del Pescara, già affrontate in Coppa Italia qualche settimana fa.

In Seconda Categoria ko casalingo per i grigioazzurri contro il Civitaquana (0-3). Cadono anche gli Under 17 Regionali (5-1 a Francavilla), gli Under 15 Provinciali, 3-1 a Penne, e gli Under 14, in casa contro la Tombesi Ortona (0-4).

Continua a fare più che bene invece l’Under 13 di mister Mosca, che viaggia a pieno ritmo.

LE PARTITE DEL PROSSIMO WEEK-END

Eccellenza Femminile, 3a giornata: Cantera – Pescara, domenica 19 novembre, ore 14,30 campo Flacco;

Seconda categoria Girone C: Cappelle – Cantera Adriatica – , domenica 19 novembre, ore 14,30, campo Comunale Cappelle sul Tavo;

Under 17 regionale girone B: Cantera Adriatica – Virtus Anxanum, domenica 19 novembre, ore 10,30 campo Flacco;

Under 15 regionale girone C: River Chieti – Cantera Adriatica , sabato 18 novembre, ore 15,30 campo Celdit Chieti;

Under 15 provinciale girone B: Cantera Adriatica – Durini, domenica 19 novembre, ore 8,45 campo Flacco;

Under 14 regionale: Academy Frentana – Cantera Adriatica, martedì 21 novembre, ore 16 Campo San Vito Chietino