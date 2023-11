Porte aperte al 'San Marco' per Folgore Delfino Curi Pescara-Celano

Ingresso gratuito per assistere a Folgore Delfino Curi Pescara-Celano, gara valevole per la 14^ giornata di andata nel Campionato abruzzese di Eccellenza, in programma domenica 26 novembre con fischio d’inizio fissato alle ore 14,30.

“Per l’occasione – si legge in una nota del club – la società della Folgore Delfino Curi ha deciso di aprire le porte del “San Marco” gratuitamente, per assistere al match. L’ingresso alla struttura di Pescara che ospiterà il match del massimo campionato regionale sarà pertanto libero per tutti i tifosi di entrambe le squadre e gli appassionati di calcio“.