Bitonto-Tikitaka Futsal Francavilla, big match al Palarigopiano

L'incontro fra Bitonto e Tikitaka Futsal Francavilla inizialmente programmato per domenica 17 dicembre presso il PalaPansini, si disputerà giovedì 14 dicembre alle ore 19, sul parquet del Palarigopiano di Pescara.

La dirigenza del Tikitaka ha accolto con grande disponibilità la richiesta avanzata dalla società pugliese, in occasione dell’ultima partita del girone di andata del Campionato di Serie A. Dunque, in funzione dell’inversione di campo, gli abbonati potranno usufruire del loro tagliando per il big match del Palarigopiano nell’imminente scontro di giovedì 14 dicembre.

Gara che promette spettacolo tra le pugliesi, prime in classifica a punteggio pieno, e le abruzzesi, immediatamente alle loro spalle con 2 punti di distacco.

“Tifose e tifosi del Tikitaka – si legge in una nota del club giallorosso di Francavilla al Mare -, è arrivato il momento di stringersi ancor di più attorno alle nostre magnifiche giocatrici per questa difficilissima partita. Vi aspettiamo tutte e tutti giovedì 14 dicembre alle ore 19 al Palarigopiano, per urlare, una volta ancora, Forza Tiki!“