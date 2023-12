Dimesso mister Zeman: torna a casa l'allenatore del Pescara

Zdenek Zeman, con un giorno in anticipo rispetto alle iniziali indicazioni, è stato dimesso dalla Clinica Pierangeli di Pescara dove era stato ricoverato martedì mattina a seguito del malore accusato nel corso della rifinitura pre partita del suo Pescara in vista della sfida di Coppa Italia a Catania (ischemia transitoria per l’allenatore biancazzurro).

Conclusi gli accertamenti medico-sanitari del caso, per il tecnico boemo sarà comunque necessario un periodo di riposo.

Zeman, dunque, non sarà al seguito della squadra per la partita in trasferta di domenica sera allo Stadio del Conero contro l’Ancona di Gianluca Colavitto. Seguirà il Delfino dalla tv con trasmissione della gara in diretta su Rete 8.