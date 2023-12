Il Lunedì del Delfino

Dopo la sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia a Catania, ieri sera il Delfino non è riuscito nell’impresa di riscattarsi, pareggiando per 1-1 il derby contro l’Ancona. Peccato, perché Cesena e Torres avevano a loro volta impattato lo scontro diretto nel pomeriggio con l’identico risultato, perdendo così la rara occasione di accorciare le distanze dalle due battistrada.

In sostanza, dato l’addio anche al sogno di riuscire a conquistare un trofeo tutto sommato prestigioso, che mai nella sua Storia il Pescara ha nemmeno sfiorato, anche quest’anno non resteranno che i play off a trenta squadre per un solo posto disponibile a salire in serie B. Quasi come dire: “arrivederci alla prossima stagione”.

Unica buona notizia le dimissioni di Mister Zeman dalla clinica dove era stato ricoverato una settimana fa, a causa di un malore non di poco conto: auguriamoci che sia la volta buona per decidere di abbandonare per sempre le tanto amate e famigerate sigarette.

Chiudiamo ricordando che sabato prossimo, con inizio alle ore 20:45, si concluderà questo altalenante e, tutto sommato, deludente girone d’andata per i biancazzurri. Avversario il fanalino di coda Fermana. Dopo la pausa per le festività natalizie, si tornerà in campo nel pomeriggio del 7 gennaio, con la trasferta di Torino contro la Juventus Next Gen, per il giro di boa della stagione.