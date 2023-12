Trofeo Coni Winter, nel 2024 appuntamento in Abruzzo

È il Piemonte il vincitore del Trofeo Coni Winter 2023. La squadra del Comitato Regionale del Presidente Stefano Mossino trionfa in casa nella seconda edizione invernale della più importante manifestazione multisportiva italiana dedicata ai ragazzi under 14, andata in scena su neve e ghiaccio di Torino, Bardonecchia, Pinerolo e Pragelato. Seconda classificata la Lombardia, completa il podio al terzo posto il Trentino. L’Abruzzo, con la sua rappresentativa, si classifica al 13° posto nazionale.

Il Piemonte esulta al termine di tre giorni di grande spettacolo, iniziati con la cerimonia di apertura del venerdì alla quale ha partecipato il Presidente del Coni Giovanni Malagò e durante cui sono stati proiettati i video di Federica Brignone, Sofia Goggia, Sara Conti e Niccolò Macii. Poi lo show del sabato con le gare di nove discipline di Federazione Italiana Sport Invernali e Federazione Italiana Sport del Ghiaccio; inoltre la prima volta della Federazione Italiana Triathlon, sulla neve per la gara dimostrativa di winter triathlon.

La domenica è stata dedicata alle ultime gare e alla Cerimonia di Chiusura, Le parole di Claudia Giordani, Vice Presidente del Coni: “Il Trofeo Coni è un’eccellenza, un’occasione a cui tutti noi teniamo tantissimo. I ragazzi ci hanno reso orgogliosi: sono un esempio di come i sogni possano illuminare ogni giornata della nostra vita. Nello sport troverete sempre un sostegno e una realtà in cui stare insieme“. Il Piemonte succede nell’albo d’oro del Trofeo Coni Winter al Trentino, vincitore della prima edizione nel 2022. Il Piemonte diventa anche il primo comitato regionale ad aver vinto entrambe le edizioni – estiva e invernali (si affermò nel 2015 a Lignano Sabbiadoro e nel 2018 a Rimini).

In conclusione il passaggio di testimone dal Piemonte all’Abruzzo, rappresentato dal Presidente del Comitato Regionale del Coni Enzo Imbastaro. L’Abruzzo sarà infatti la regione che ospiterà la terza edizione del Trofeo Coni Invernale, quella del 2024.