Prima partita del 2024 senza punti per Pescara e Pineto

Due sconfitte per le abruzzesi di Serie C nella prima partita del nuovo anno.

Il Pescara di Zdenek Zeman esce sconfitto dal confronto esterno con la Juventus NG, perdendo con il punteggio di 4-3, il Pineto viene superato in casa, al ‘Pavone Mariani’, dal Gubbio (2-1).

Per i biancazzurri ritorno in campo con tante negatività, ben espresse dai 4 gol incassati e da una fragilità preoccupante. L’inizio di partita aveva lasciato ben sperare: squadra compatta, aggressiva, efficace con il vantaggio di Cangiano, ma poi troppi errori ed una fase difensiva tutt’altro che positiva di fronte alla reazione dei giovani bianconeri. E alla fine i 3 punti vanno alla Juve di mister Brambilla che risale verso lidi maggiormente tranquilli della classifica generale.

A mani vuote anche il Pineto di Daniele Amaolo. Arriva la prima sconfitta interna stagionale per la truppa del presidente Brocco, superata in rimonta dalla compagine umbra, abile a ribaltare l’iniziale passivo determinato dal gol del solito Volpicelli con le realizzazioni di Udoh e Mercati. Per il Pineto secondo ko di fila dopo quello dell’ultima sfida del 2023 con la Torres e vittoria che manca da 4 turni.

Nella foto (pagina social Pineto Calcio) i mister di Pescara e Pineto Zeman e Amaolo