Pickleball: il pescarese Pasquali primo professionista negli Stati Uniti

Da qualche mese, Federico Pasquali è il giocatore numero 1 del mondo del Pickleball nella categoria over 50.

Numero 1 in singolare, e tra i primissimi del ranking continentale anche in doppio. A questi risultati di grande prestigio, ora se ne aggiunge un altro che in qualche modo riscrive la storia del Pickleball italiano.

Dopo aver giocato e vinto alcuni tornei negli Stati Uniti (a Chicago), Pasquali è stato inserito nel circuito professionistico americano.

È la prima volta che un giocatore di Pickleball italiano riesce in un'impresa di questo tipo (vincere un oro in terra americana e essere inserito tra i Pro nel circuito a stelle e strisce), anche perché il Pickleball è una disciplina nata proprio negli Usa e molti dei principali top player sono dell'altro continente.

In questi giorni Pasquali ha anche vinto il doppio Open a Padova insieme al suo partner Filippo Di Gregorio ed è pronto nuovamente con la valigia, giocherà infatti due tornei in Florida e cercherà di acquisire altri punti per consolidare il suo ranking mondiale.

Ricordiamo che Federico Pasquali ha 50 anni e nella vita di tutti i giorni è un farmacista, che cerca di conciliare il suo lavoro ufficiale con quella che sta diventando una vera professione sportiva.