Sirdeco Volley, la prima vittoria si fa attendere

Nuvolì Padova Altafratte si aggiudica la nona giornata di campionato al Palaroma contro la Sirdeco Volley; un match che ha visto nel primo set un netto dominio delle ospiti, giunte ad avere un massimo vantaggio di 9 punti sulle pescaresi che hanno provato a recuperare ma senza successo. Diverso tenore il secondo set iniziato male per la Sirdeco in grado però di annullare il vantaggio (+5) di Padova fino all'impresa di vincere per 25 a 22.

Nel terzo set per la prima volta la squadra di casa inizia in vantaggio (+3), ma le ospiti sono state brave nel recuperare (+7) e vincere. L'ultimo set molto simile al terzo: Sirdeco in vantaggio iniziale ma il match se lo aggiudica il Padova. E la prossima settimana inizia il pool salvezza.

Martina Casarotti: “Peccato anche oggi ci siamo andate vicine. Brave loro a restare in partita dopo il nostro set vinto. Ora pensiamo alla seconda fase in cui dobbiamo cercare di fare sicuramente meglio rispetto alla prima".

Parziali: 17-25; 25-22; 21-25; 19-25.