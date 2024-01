Fase interregionale Under 15 femminile, movimento in crescita

Nella giornata di domenica il “Collevecchio” di Scerne di Pineto ha ospitato la fase interregionale del torneo per selezioni territoriali U15 femminili, con il triangolare tra Gran Sasso (Abruzzo, Molise, Marche Sud), Apulo Lucania (Puglia, Basilicata) ed Etrusco Sabina (Toscana Est, Umbria, Lazio Nord), organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc.

Ad assistere alle gare il coordinatore SGS per l’Abruzzo, Emidio Sabatini, la presidente della Divisione Serie B Femminile, nonché responsabile regionale del calcio femminile, Laura Tinari, e il vice presidente vicario Lnd Abruzzo, Alessandro Di Berardino, a testimonianza di come la crescita del movimento “in magenta” sia ormai un asset irrinunciabile per le politiche sportive di ogni livello.

Hanno vinto il triangolare le ragazze della selezione “Etrusco Sabina”, ottenendo così il pass per la fase successiva della manifestazione.