Cantera Adriatica, Under 14 e Under 15 regionali volano

L’Under 14 regionale della Cantera Adriatica continua a regalare sorrisi al patron Giannetti: nell’ultima giornata sonante vittoria in trasferta ad Ortona per 1-6, con poker di Valentini e reti finali di Mariani e Giannetti. I baby pescaresi al terzo posto in classifica nel girone A con 22 punti, a braccetto con la Virtus Vasto e a soli due punti dalla seconda piazza occupata dallo Spoltore.

Anche l’Under 15 regionale si regala un fine settimana di grandi soddisfazioni: vittoria pesantissima nel derby “in trasferta” contro la Durini: 0-2 firmato da Formiglio e Giannetti. Grigioazzurri che si mantengono fuori dalla zona retrocessione con due punti di vantaggio sulle rivali.

Buon pari per l’Under 17 regionale contro l’Atessa: 1 a 1 con il gol di Lupone. I ragazzi della presidentessa Serra a due punti dalla quintultima piazza, che vale la salvezza nella categoria.

Un pari anche per i grandi in Seconda Categoria: l’1 a 1 firmato da Schiattone in casa contro il Rapid Montesilvano serve per sperare ancora nella salvezza.

Due i ko della settimana: per la Femminile, che in Eccellenza cade sul campo del Maiella 2 a 0, e per l’Under 15 provinciale, contro la Durini. Non basta il gol di Abete per pareggiare, finisce 2 a 1.

Inizia nel migliore dei modi invece la seconda fase del torneo interprovinciale Under 13: i ragazzi di mister Mosca battono il Sambuceto nella prima giornata e partono con il piede giusto.

LE PARTITE DEL WEEK-END

Eccellenza Femminile, 10a giornata: Chieti – Cantera Adriatica, domenica 4 febbraio, ore 17 campo Lettomanoppello;

Seconda categoria Girone C: Pratola – Cantera Adriatica, domenica 4 febbraio, ore 15, campo Ricci;

Under 17 regionale girone B: Virtus Vasto – Cantera Adriatica, domenica 4 febbraio, ore 11,30 campo San Paolo;

Under 15 regionale girone C: Cantera Adriatica – Castrum Silvi, domenica 4 febbraio, ore 10 campo Flacco;

Under 15 provinciale girone B: Cantera Adriatica – Fater, lunedì 5 febbraio, ore 15,30 campo Flacco.

Under 14 regionale girone A: Cantera Adriatica – Bacigalupo, sabato 3 febbraio, ore 15,30 campo Flacco