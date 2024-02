"Ecco come lavora la Folgore Delfino Curi Pescara"

Formazione, umana e non solo sportiva, qualità della proposta e prospettive concrete, senza voli pindarici. “Il calcio oltre il calcio” è la base su cui il mondo della scuola calcio Folgore Delfino Curi Pescara ha fondato un florido movimento che ogni settimana, tra i campi Gesuiti e San Marco, coinvolge 220 ragazzi, a cui si aggiungono gli 80 del polo di Zanni della Renato Curi Delfino Folgore. Il futuro della società pescarese ha radici solide, partendo dagli Esordienti e arrivando fino ai più piccini, nati nel 2018 (nelle ultime settimane tesserati anche i primi bambini del 2019, che hanno già compiuto 5 anni).

“Siamo in crescita rispetto all’anno scorso e, ancora di più, rispetto al periodo dell’emergenza Covid. C’è un vero boom nelle fasce d’età 2015 e i 2016. Un miglioramento costante dei numeri”, spiega Silvio Di Egidio, responsabile della scuola calcio.

Il salto in alto di Panzera – giovane cresciuto nel vivaio partendo dai Pulcini e passato in questi mesi dall’Under 17 alla prima squadra in Eccellenza – è stato un manifesto della qualità offerta dalla Curi: “L’abbiamo detto più di una volta, soprattutto ai ragazzi più grandi, e ai genitori: è quella la strada che sogniamo per i nostri bambini. Per noi vederlo adesso lì dov’è, dopo averlo allenato da bambino, è una grande emozione”, aggiunge Di Egidio.

I 2010, che giocano sotto età nei campionati Under 15, sono arrivati pronti dalla scuola calcio al settore giovanile. “Quest’anno abbiamo avuto bisogno di pochissimi ragazzi da aggiungere all’Under 15, tutto il gruppo attuale, o quasi, proviene dalla scuola calcio. L’anno prossimo toccherà ai 2011, ma anche per una questione statistica saranno meno pronti rispetto ai 2010. Inevitabile: questi ultimi sono un gruppo di 50 ragazzi, mentre i 2011 sono “solo” 30 e quindi il numero di ragazzi pronti sarà giocoforza inferiore. I 2011 sono un’annata che sta pagando anche il Covid: sono ragazzi che hanno saltato i Pulcini, passando da primi calci agli Esordienti. Un “buco” che si paga sotto ogni aspetto e che si sta manifestando in Abruzzo, ma anche a livello nazionale”.

Alla base crescono generazioni di bambini da seguire e coccolare: “Abbiamo gruppi interessanti a partire dai Piccoli Amici, ma anche con i 2015 e i 2016: sono diversi i bambini di prospettiva. I 2014 sono un gruppo forte: mescolando i ragazzi dei due poli, negli ultimi due anni, abbiamo riscontrato una buona qualità. Nell’annata 2013 c’è una difficoltà diffusa a trovare ragazzi”.

Qual è la situazione generale delle scuole calcio? “Tante società sono in difficoltà e si uniscono per abbattere i costi, le rette di scuola calcio sono aumentate e le famiglie puntano anche a spendere meno scegliendo in base ai prezzi, indipendentemente dalla qualità o dalle prospettive dei campionati da disputare – conclude Silvio Di Egidio – . Dalla nostra abbiamo la fortuna di riuscire a far entrare nel nostro bacino tanti ragazzi grazie al movimento che abbiamo innescato. Siamo la prima scelta dietro Pescara Calcio e Pineto. Ma dobbiamo puntare a fare meglio sotto ogni aspetto e continuare a lavorare con impegno sia in campo che fuori, perché anche le attività extra campo avvicinano ragazzi e famiglie”.

Il motto del presidente Antonio Martorella, “Curi Cares”, è ormai un marchio di qualità: “I tanti eventi proposti dalla nostra società, che coinvolgono tecnici, genitori e ragazzi, sono un plus che solo la nostra società offre. Nei prossimi mesi porteremo i ragazzi a giocare tornei in giro per l’Italia, nel periodo di Pasqua. E sono tante le iniziative per migliorare il servizio che offriamo: dal progetto con lo psicologo rivolto a noi tecnici e istruttori, e infine quello per la tutela dei minori proposto dalla Figc”.

