Il Pineto esonera mister Daniele Amaolo

Paga gli ultimi due mesi complicati in termini di risultati mister Daniele Amaolo, esonerato dalla guida tecnica del Pineto in Serie C. Una parabola discendente, dopo una più che confortante prima parte di stagione, che ha ricacciato all’indietro la matricola abruzzese, ora a pochi punti di distacco dalla zona play out, ma ad ogni modo sempre ad un tiro di schioppo anche da quella play off.

La decisione della dirigenza è maturata dopo la sconfitta di sabato sera all’Adriatico Giovanni Cornacchia nel derby contro il Pescara (la quarta battuta d’arresto nelle ultime sei gare affrontate).

Il club del presidente Silvio Brocco, in uno scarno comunicato diramato nel pomeriggio, ha ufficializzato l’esonero: “Il Pineto Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile tecnico della Prima Squadra il sig. Daniele Amaolo e l’allenatore in seconda, il sig, Domenico D’Eugenio. Ai due tecnici vanno i ringraziamenti per l’impegno e il lavoro svolto fino a oggi”.

Per la sostituzione di Amaolo, che ha condotto il Pineto ad una storica promozione dalla D ai professionisti, il nome maggiormente ‘caldo’ è quello di Roberto Beni, ex vice allenatore con Davide Ballardini alla Cremonese.