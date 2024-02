Curi Pescara, i 2009 sfondano quota 100 gol

Centouno gol segnati in diciannove partite di campionato, un primato quasi blindato nel girone C a +7 dall’inseguitrice e la voglia di diventare grandi. I ragazzi del 2009 della Curi Pescara, primi in classifica nel campionato Under 15 regionale, continuano la loro brillante stagione festeggiando il traguardo dei 100 gol nell’ultimo match di campionato, al San Marco, contro il River Chieti. E vivendo insieme anche un bel momento di crescita e condivisione: tutti insieme, i ragazzi di mister Schiazza, lunedì scorso si sono ritrovati in un’aula del Liceo Maior a Pescara per una seduta video. Come nei professionisti. Presente anche il presidente Martorella. Un modo per analizzare la loro prestazione, commentarla e rielaborarla per evitare errori e sbavature in futuro. Chicca di fine incontro, anche con loro, il racconto di Martorella, che ha narrato la “favola del ragazzo pescarese arrivato in serie A”, rivelando solo alla fine l’identità del protagonista, che era proprio l’attuale presidente della Curi, ex attaccante del Pescara dei primi anni ’90.

Molto colpiti i ragazzi di Schiazza, in particolare Riccardo Di Meo, esterno offensivo della squadra che s’ispira a Federico Chiesa, autore del 100° gol stagionale contro il River. Entrato nella ripresa, ha segnato quasi al primo pallone toccato. Ma al momento del gol ha visto tutti i suoi compagni scattare verso la panchina ad abbracciare il loro allenatore. Ed è rimasto fermo, per qualche istante, prima di aggregarsi all’esultanza decisa ad inizio partita dai suoi compagni. “Quando ho segnato, inizialmente non sapevo che il mio fosse il centesimo gol, ma i miei compagni quando mi sono venuti ad abbracciare mi hanno detto: “Andiamo in panchina dal mister perché questo è il centesimo gol!”. In quel momento ho realizzato e mi sono sentito molto contento e soddisfatto. Anche se sono rimasto un attimo incredulo… rivedendo le immagini abbiamo riso insieme di quel momento”, racconta Di Meo, studente al Liceo Scientifico Galilei.

Di Meo spesso a segno entrando dalla panchina, segno dell’ottimo ambiente che si respira nello spogliatoio e del coinvolgimento di tutti i ragazzi a disposizione di Schiazza. “Anche quando non partiamo titolari, il mister comunque ci dà attenzioni e non ci fa sentire estranei al gruppo: questo ci fa capire che siamo trattati tutti allo stesso modo e siamo tutti importanti per gli obiettivi della squadra”.

Squadra che con grande maturità si è ritrovata lunedì scorso, in un giorno libero, per la seduta video al Maior: “Secondo me è stata una bellissima esperienza, che rifarei volentieri, soprattutto perché riguardando la partita due giorni dopo, con l’aiuto del mister e dei compagni, possiamo capire gli errori che abbiamo fatto e magari non rifarli di nuovo. Mi ha fatto anche molto piacere sentire la storia del presidente Martorella perché non avevo mai sentito la storia di un professionista da un punto di vista così personale, così come ce l’ha descritta lui. Inizialmente non ci aveva detto il suo nome, ma aveva raccontato questa “favola” come se fosse una storia inventata. Alla fine ha concluso dicendo che il ragazzo protagonista della favola era lui. Quando ci ha svelato il suo nome, sono rimasto a bocca aperta perché onestamente non me lo sarei proprio aspettato…”.

GLI APPUNTAMENTI DEL WEEK END

Eccellenza: Castelnuovo – Folgore Delfino Curi Pescara, domenica 11 febbraio, ore 15;

Under 19 regionali: Folgore Delfino Curi Pescara – Capistrello, lunedì 12 febbraio, ore 15,30;

Under 17 regionali: Folgore Delfino Curi Pescara – Gladius, domenica 11 febbraio, ore 15,30; Curi Pescara – Fater Angelini, sabato 10 febbraio, ore 15,30; Renato Curi Delfino Folgore – Bacigalupo, sabato 10 febbraio, ore 18.

Under 15 regionali: Fater Angelini – Curi Pescara, domenica 11 febbraio, ore 9; Accademia Biancazzurra – Folgore Delfino Curi Pescara, sabato 10 febbraio, ore 16; Olympia Ovidiana – Renato Curi Delfino Folgore, sabato 10 febbraio, ore 15;

Under 15 provinciali: Penne – Folgore Delfino Curi Pescara, domenica 11 febbraio, ore 10,30; Cepagatti – Renato Curi Delfino Folgore, lunedì 12 febbraio, ore 16