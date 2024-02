L’Atletica Val Tavo festeggia il vertice al Corrilabruzzo UISP

La nuova stagione delle corse podistiche inizia a bussare alle porte ma si fanno anche i bilanci dell’anno passato in casa Atletica Val Tavo.

Il sodalizio podistico di Collecorvino ha messo in archivio un’attività molto intensa che ha garantito grosse soddisfazioni a tutti nelle gare che facevano parte del Corrilabruzzo UISP, fino a raggiungere a sorpresa il vertice della classifica riservata alle società per il miglior rendimento degli atleti.

Tra gare su strada, trail, maratone e mezze maratone portate a termine in tutto l’anno solare 2023, i podisti della Val Tavo hanno saputo farsi onore sia al maschile che al femminile con i primati individuali di categoria nel Corrilabruzzo UISP ad appannaggio di Chiara De Pamphilis (F40), Mariele Costantini (F45), Juri Petrocco (M35), Pasqualino Santucci (M45) e Corrado Clerici (M55) che vanno ad aggiungersi ai podi collezionati da Mario Agostinone (3° M16), Fabio Di Michele (2° M45), Natalino Matricciani (3° M50), Giorgio Agostinone (2° M55) e Adelchi Miani (2° M65).

Ampi i consensi ottenuti dal gruppo impegnato anche sul fronte organizzativo con il definitivo rilancio della StraCongiunti che non è solo un riferimento sportivo locale del territorio di Collecorvino ma un evento di richiamo a carattere regionale ed extra-regionale. La nuova edizione si terrà domenica 22 settembre.

A manifestare il plauso a tutto il direttivo il primo cittadino di Collecorvino, Paolo D’Amico, che è anche un tesserato Atletica Val Tavo: “Una bellissima soddisfazione per me che faccio parte di questo meraviglioso gruppo e per tutta Collecorvino che rappresento come sindaco. Un traguardo che francamente non ci aspettavamo, il mio ringraziamento e di tutta l’amministrazione comunale va al presidente Giorgio Agostinone per l’impegno che dedica a tutti gli associati”.

A unirsi al coro dei ringraziamenti anche il vice sindaco Antonio Zaffiri per questi risultati collettivi che hanno premiato l’Atletica Val Tavo e che sono il riflesso dell’impegno e dell’orgoglio per l’intera comunità di Collecorvino.

Un responso che fa la gioia del presidente Giorgio Agostinone: “Sono frutto di tantissimo impegno e sacrificio per essere riusciti a marcare la presenza in tutte le gare del Corrilabruzzo UISP. Un grande applauso ai miei atleti e sono onorato di seguirli da presidente, ci hanno creduto più loro che tutto il direttivo”.