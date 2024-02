Ludovica Budroni alla Sheikh Mohammed Endurance Cup a Dubai

È di queste ore la notizia che conferma la presenza dell’amazzone abruzzese Ludovica Budroni, originaria di Corfinio, il prossimo 24 febbraio, alla H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Endurance Cup 2024 di Dubai.

L’atleta, classe 2000, da qualche anno collabora attivamente e con grande passione con Antonio Forgione, con il quale prepara e allena cavalli di alcune prestigiose scuderie dei paesi del Golfo.

Tra le tante esperienze vissute, ricordiamo la prova a Montalcino (Si) dove montò un cavallo del principe del Bahrain Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, accompagnando atleti della scuderia bianco-rossa Victorius lungo il percorso. Occasione che poi le fornì l’opportunità di correre a Dubai con i colori della stessa scuderia, a gennaio dello scorso anno.

Insomma, dopo tanta strada fatta in sella e nei crew di assistenza di Forgione, Ludovica Budroni oggi corona il suo sogno e incassa il premio più ambito per un appassionato di endurance, partecipare alla kermesse Sh. Mohammed Cup, in una delle categorie in cartellone.

Da sottolineare che ricevere un invito oggi in questa manifestazione non è scontato, in quanto le varie bandierine del mondo presenti nelle start list appartengono ad amazzoni e cavalieri che vivono e lavorano stabilmente nel Golfo. La soddisfazione è quindi doppia per la rider italiana tesserata con la FISE Abruzzo.

Ludovica ha risposto positivamente all’invito ricevuto da Mohammed Saeed Salem Binham Alameri, promotore del conosciuto format “MBH project 2023” che proprio in questi giorni porterà una delegazione di 12 persone, tra atleti e accompagnatori, dall’Italia sulle sabbie di Dubai.

A seguire la Budroni in gara saranno proprio i vincitori del premio MBH 2023 assegnato ai Pratoni del Vivaro (Rm) lo scorso 10 dicembre. La scelta della gara da disputare sarà correlata alla disponibilità di Mohammed Saeed Salem Binham Alameri, il quale, se dovesse scegliere la categoria Private, affiancherà l’amazzone abruzzese, altrimenti la stessa si cimenterà nella prestigiosa Ladies.