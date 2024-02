Cantera Adriatica-Real Madrid, partnership rinnovata

Tutto confermato: la Cantera Adriatica si conferma una scuola calcistica… Real! La società del patron Massimo Giannetti ha annunciato il rinnovo della partnership con uno dei club più importanti al mondo, il Real Madrid, che tornerà a Pescara la prossima estate per la terza edizione del clinic che si terrà dal 1° al 5 luglio prossimi.

RISULTATI DELLO SCORSO WEEK END – L’Under 15 Provinciale vince 16-0 contro la Pro Tirino e mantiene il secondo posto. Partita senza storia, con tanti marcatori sul tabellino: 3 Del Duca, 2 Gentile, D’Andreamatteo, Florindi, Salvatore, Grossi, Favero, Consalvi, Di Vicino, Persico, Patriarca.

L’Under 14 Regionale vince 13-0 contro l’Academy Frentana e sale al secondo posto approfittando della sconfitta dello Spoltore a Lanciano. Ora i 2010 salgono a + 10 sulla quinta e lunedì a Vasto hanno la possibilità di ipotecare le Final eight del campionato. Bene Valentini che, almeno per ora, sale al comando della classifica marcatori. I goleador della partita: 2 Cantagallo, Persico, 6 Valentini, 2 Giannetti, Dekov, Di Vicino.

L’Under 15 Regionale è uscita sconfitta per 4-1 in casa contro il River Chieti in una partita paradossale: i grigioazzurri hanno giocato e creato, ma hanno pagato qualche ingenuità di troppo a caro prezzo. Il River ha scartato il regalo dei pescaresi e portato a casa tre punti. Ma è già tempo di ripartire: nel prossimo week-end ci si gioca il campionato. A segno Cardone, che ha addolcito la sconfitta. Note dolenti anche per Under 17 – travolta a Lanciano dalla Virtus Anxanum – e Femminile, ko per 3 a 0 nel derby cittadino contro il Pescara: le ragazze di Galanti scivolano in classifica, ma proseguono il loro percorso di consolidamento nella categoria per le tante giovanissime calciatrici in organico.

Seconda Categoria: pareggio casalingo contro il Città di Chieti (1-1, gol di Ciarlitto). Restano nove giornate per cercare di riacciuffare la penultima piazza che permetterebbe di giocare i play-out per la salvezza.

LE PARTITE DEL PROSSIMO WEEK END

Eccellenza Femminile, 13a giornata: Cantera Adriatica – Teramo Women, domenica 25 febbraio, ore 15 campo Flacco;

Seconda categoria Girone C: San Valentino – Cantera Adriatica, sabato 24 febbraio, ore 15, campo Scafa;

Under 17 regionale girone B: Cantera Adriatica – Bacigalupo Vasto Marina, domenica 25 febbraio, ore 10,30 campo Flacco;

Under 15 regionale girone C: Fater – Cantera Adriatica, domenica 25 febbraio, ore 9 campo Gesuiti;

Under 15 provinciale girone B: Cepagatti – Cantera Adriatica, lunedì 26 febbraio, ore 17 campo Cepagatti.

Under 14 regionale girone A: Virtus Vasto – Cantera Adriatica, lunedì 26 febbraio, ore 15 campo San Paolo Vasto