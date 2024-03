Pescara Pallanuoto, la trasferta in casa della Roma 2020 apre il girone di ritorno

Dopo un turno di riposo, torna il campionato di Serie B maschile di pallanuoto. Nella prima giornata di ritorno del girone 3, oggi alle ore 18.30 nella piscina di Monterotondo il Pescara Nuoto e Pallanuoto è ospite della Roma 2020. Una sfida impegnativa quella che attende il Delfino, intenzionato a dare continuità alle ultime due vittorie conquistate prima della sosta. All'andata, nel match d'esordio, la Roma 2020 ha creato più di un problema ai biancazzurri, bravi a vincere in rimonta con una seconda parte di gara di assoluto livello. Quelli sono stati i primi tre punti conquistati dai ragazzi guidati da Paolo Malara, attualmente in vetta alla classifica insieme al WP Bari a quota 21.

Da oggi, però, inizia la seconda parte di stagione, dove l'obiettivo è senza dubbio quello di provare a difendere la posizione in vista dei play-off. Per la partita contro la Roma 2020 mister Malara ha tutti a disposizione e deciderà al termine della rifinitura la lista dei convocati. “Sarà una partita non facile, come del resto lo sono state tutte quelle giocate fin qui”, dice mister Malara. “All'andata loro ci hanno messo in difficoltà, soprattutto nei primi due tempi. Dovremo esser bravi a non ripetere gli stessi errori per portare a casa un risultato positivo”. Poi sulla squadra: “I ragazzi stanno bene, in settimana hanno lavorato con intensità ed entusiasmo. Tutti sono a disposizione e sono convinto che chiunque scenderà in vasca darà il 100 % per potare a casa un risultato positivo”.