La Sirdeco Volley cambia coach: in panchina arriva Claudio Andrea Mottola

In attesa della partita di domani, domenica 3 marzo alle ore 17 al Palaroma di Montesilvano, la Sirdeco dà il benvenuto a coach Claudio Andrea Mottola; un curriculum di tutto rispetto che lo ha visto, fino a pochi giorni fa sulla panchina del Volley Alba Adriatica maschile in Serie C.

Nel suo palmares anche città come Teramo, L’Aquila. A lui e a tutto il suo staff un grande in bocca al lupo per la conclusione della stagione.

“Sono contento di aver preso a cuore il progetto della Sirdeco – afferma coach Mottola – la situazione non è ottimale ma sicuramente metteremo il massimo dell’impegno per far crescere queste ragazze al fine di affrontare nel miglior modo possibile il finale di campionato”

La Sirdeco Volley, impegnata nelle ultime giornate del torneo di pool salvezza di A2, e coach Gianni Pupi prendono strade diverse. La società nel ringraziarlo per il grande impegno, dedizione e professionalità mostrata in campo e fuori, gli augura un proseguo di carriera sempre ad alti livelli.