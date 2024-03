Sirdeco Volley, sconfitta contro il Melendugno

Il cambio in panchina, con l’arrivo di coach Mottola, non porta risultati alla Sirdeco Volley Pescara che perde malamente contro il Melendugno: un netto 3-0 che la lascia ancora fanalino di coda del pool salvezza.

Gara difficilissima contro Melendugno che, sin dal primo set dimostra alta concentrazione su ogni palla e pronta a colpire su ogni tentativo di chiusura da parte delle padrone di casa. Un primo set che vede infatti le ospiti imporsi per 25-8 con la Sirdeco che raggiunge un nuovo record negativo: due time out e 4 punti fatti.

Il secondo set sembra quello del riscatto per la squadra di casa ma anche qui le difficoltà si sono palesate; dopo un vantaggio di +4, il Melendugno riprende il pallino del gioco e approfitta della perdita di concentrazione delle avversarie per tornare in vantaggio (+13) e conquistare anche il secondo set.

Nel terzo set l'equilibrio domina fino a metà gara quando, anche questa volta le ospiti prendono fiducia e alzano l'asticella prendendosi set e gara dopo un vantaggio a +9 e vincendo 25 a 16.

"Partita difficile, gestita meglio dalle avversarie, proveremo a fare meglio dalla prossima. Continuiamo a lavorare" le parole del coach Claudio Andrea Mottola.

Parziali: 8-25, 15-25, 16-25.