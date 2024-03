Terremoto in casa Pescara: Sasanelli ai domiciliari

Terremoto in casa Pescara: l'attaccante 20enne Luca Sasanelli è finito agli arresti domiciliari per una vicenda privata che riguarda il rapporto con la sua ex fidanzata. L’indagine è partita dalla procura di Bari. Sasanelli aveva già saltato la trasferta di Sassari in casa della Torres. Questa sera, invece, il Delfino dovrà affrontare la Recanatese, e Sasanelli non era stato convocato.

Nella mattinata odierna la società biancazzurra ha diffuso la seguente nota a commento di quanto accaduto nelle ultime ore: “La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali”.