La Gladius Pescara premiata a San Siro

In occasione della partita di campionato Milan-Atalanta, ospiti abruzzesi in quel del Milan Academy: i bambini del Centro Tecnico Milan ASD Gladius Pescara, a san Siro per la premiazione dello striscione vincitore della 9° edizione della Banco Bpm Milan Cup.

“Gioco, passione, umiltà…il Calcio batte la diversità” il loro slogan; un bellissimo messaggio che incarna i valori che Fondazione Milan e i Tecnici Milan Academy promuovono quotidianamente.

Una premiazione che ha chiuso una due giorni ricca di emozioni per i più piccoli che, per la prima volta, sono entrati a San Siro e hanno potuto ammirare da vicino i loro campioni e i tanti trofei vinti.

“La Gladius ha ottenuto questo importante riconoscimento che premia anche il lavoro che da anni svolgiamo sul nostro territorio – afferma il presidente Angelo Nicolò – Per noi lo sport è uno strumento di inclusione sociale ed essere premiati proprio su questo tema ci riempie d’orgoglio”.