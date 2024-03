Gianluca Colonnello nello staff di mister Ballardini al Sassuolo

Nuovo ruolo per Gianluca Colonnello: il tecnico abruzzese, ex giocatore con una carriera di rilievo tra i professionisti, entra a far parte dello staff di Davide Ballardini, nuovo allenatore del Sassuolo in Serie A.

L’ex difensore di Perugia, Pescara e Lecce (tra alcune delle squadre con cui ha giocato), vice allenatore di Massimo Carrera all’AEK Atene prima e poi al Bari, è stato anche ad Abu Dhabi, dove è diventato il nuovo responsabile tecnico Juventus Academy Abu Dhabi. Colonnello, classe 1973 di Tollo, ha alle spalle anche delle esperienze da primo allenatore, per esempio a Pisa, fra il 2016 e il 2017.

Colonnello, dopo aver sottoscritto l’accordo con il club emiliano, ha già lavorato sul campo con la squadra nell’allenamento pomeridiano di martedì e sarà un collaboratore tecnico che lavorerà a stretto contatto con mister Ballardini nell’obiettivo di condurre la squadra, attualmente penultima in classifica, a centrare l’obiettivo salvezza nella massima serie.

Fonte: sassuolonews.net