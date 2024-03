Pallanuoto: il derby è biancazzurro, Pescara batte Club Aquatico 14-12

Il più bel Pescara della stagione supera per 14-12 il Club Aquatico, in un derby spettacolare e avvincente fino alla fine e che lascia i biancazzurri primi in classifica. Una partita emozionate, quella disputata ieri ad Avezzano, con le due squadre sul filo dell'equilibrio fino alla metà del quarto tempo. Poi ci ha pensato Cunko, autore di 6 reti totali, a indirizzare la partita con tre gol consecutivi, che hanno portato il Pescara al successo. Un'ottima prestazione di squadra, sia in fase offensiva che difensiva e che consegna ai ragazzi di Paolo Malara altri tre preziosissimi punti da aggiungere alla classifica.

Micheletti e Prosperi segnano nel primo parziale. De Luca, Delle Monache, Russo, Giordano, Di Fonzo e la doppietta di Zammit nel secondo. Al ritorno in vasca il Pescara cerca l'allungo con De Vincentiis, due volte Cunko e De Luca, ma Rocila e la doppietta di Prosperi riportano il risultato in parità. All'inizio dell'ultimo tempo gol di Zammit, Micheletti, Cunko e Delle Monache. Poi l'allungo decisivo dei biancazzurri grazie alla tripletta di Cunko e al gol di De Luca. Nel finale le reti di De Ioris e Rocila.

“Sono molto contento, non solo per le sei reti ma soprattutto per questa grandissima vittoria”, dice alla fine Antonio Cunko. “Dopo la sconfitta di Roma abbiamo ripreso a lavorare forte e oggi conquistiamo un ottimo risultato”. E ancora: “Un successo importante per la classifica e per il morale, che ci aiuta a lavorare meglio in vista dei prossimi impegni. Vogliamo dimostrare il nostro valore e difendere il primato”.

Tabellino

PARZIALI: 1-1, 3-4, 4-3, 6-4

PESCARA N E PN: Prosperi, De Vincentiis (1), Fredducci, De Luca (3), Cunko (6), D'Incecco, Giordano (1), Russo (1), Micheletti (2), Bartocci, Cerasoli, Castagna, Brandoni, Dell'Elce. All. Malara

CLUB AQUATICO: Angelucci, Rocila (2), Mazza,Terrenzio, De Ioris (1), Delle Monache (2), Prosperi (3), Zammit (3), Guerzoni, Di Fonzo (1), Caronna, Bongini, Buccione,Gagliardi. All. Giannouris