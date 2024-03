Playout B interregionale, finisce 75-64 il derby tra Nuovo Basket Aquilano e Pescara Basket

Finisce 75-64 il derby tra Nuovo Basket Aquilano e Pescara Basket che si è disputato ieri pomeriggio al PalaAngeli nell'ambito dei playout di B interregionale. La partita è stata equilibrata per buona parte del tempo, ma nell'ultimo quarto i biancazzurri hanno ceduto il passo. La prima frazione si conclude sul 22-22, e anche quando si va sull'intervallo lungo le due squadre sono in perfetta parità: 37-37. Una gara disputata, insomma, punto a punto, tra l'altro davanti a un folto pubblico.

Nel terzo quarto si verifica una piccola flessione, e seppur con uno scarto di appena tre lunghezze sono i padroni di casa a prevalere: 55-52. Nell'ultimo quarto, giunti al 33esimo minuto, il punteggio è di 61-55. Alla fine il match si chiuderà, come detto, sullo score di 75-64. Sicuramente ha giocato a sfavore degli ospiti un brutto break dal 32esimo al 36esimo minuto, nonché il fatto che coach Di Tommaso abbia dovuto fare a meno di Del Prete e Ielmini.

Questo il commento di coach Di Tommaso: "L'Aquila ha meritato di vincere questa partita perché ha dimostrato più voglia e compattezza di squadra nel momento più importante, all'inizio del quarto tempo. Abbiamo subìto un intollerabile break di 20-0 in 6' che si è rivelato decisivo. Abbiamo forzato qualche tiro e subìto contropiede, mentre in difesa abbiamo subìto penetrazioni e tiri senza fare alcuna opposizione. Non possiamo permetterci assolutamente questo se il nostro obiettivo è la salvezza. Avevamo anche approcciato bene all'inizio e giocato con buona intensità e buone soluzioni offensive fino all'inizio dell'ultimo quarto, poi si è spenta la luce".

Tabellino

Nuovo Basket Aquilano-Pescara Basket: 75-64 (22-22, 37-37, 55-52)

N.B.A.: Compagnoni 5, Caldarelli, Nardecchia M., Aristotile 5, Nardecchia N. 9, Volpe 11, Miconi, Antonini, Tuccella 14, Cecchi 21, Caridi 4, D'Ambrosio Angelillo 9. All.: D’Addio, Ass.: Di Sabbato

PESCARA BK: Matera 9, Stefanov 16, Ielmini, Maralossou 2, Ranitovic 18, Del Prete, Capitanelli 8, Kamate 4, Cicchetti, Cisse 7. All.: Di Tommaso. Ass. Iarlori

foto di Federico Serpietri