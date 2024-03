'Corsa della Memoria', a Torre de' Passeri festa per grandi e piccini

L’appuntamento di inizio stagione con la Corsa della Memoria a Torre de’ Passeri, coincidente con la prima gara su strada 2023 in seno al circuito Corrilabruzzo UISP, è diventato una tappa immancabile nel gradimento di ogni podista per una manifestazione che combina alla perfezione l’aspetto tecnico-sportivo con una straordinaria esperienza di socialità, divertimento, promozione e solidarietà, sia con i grandi che con i più piccoli.

Artefici di questo successo l’amministrazione comunale di Torre de’ Passeri (guidata dal sindaco Giovanni Mancini e dall’assessore allo Sport Antonio Caldarelli) e la Vini Fantini per la gestione dell’intero cliché di questa 13^ edizione comprendente la competitiva di circa 8 chilometri (circa 400 atleti alla partenza), la non competitiva, la Walk Bla Torre e soprattutto le gare per i bambini che hanno visto la partecipazione di oltre un centinaio di baby atleti tra i 0 e i 15 anni.

Per quel che concerne la gara competitiva obiettivo podio raggiunto per Cesare Ciommi (Triword), Luca Pirani (Vini Fantini) e Christian Iezzi (Atletica Val Tavo) al maschile, Zoe Pretara (Runners Chieti), Kugnojuak Cappola (Polisportiva Tethys Chieti) e Lorella Buzzelli (Runners Chieti) per le donne.

Particolare risalto è stato dato all’aspetto benefico in virtù della raccolta fondi in favore di AVUS 2009 (acronimo di Associazione Vittime Studenti Universitari Sisma del 6 Aprile 2009) associazione che svolge attività in memoria dei giovani studenti torresi che hanno perso la vita nel terribile sisma dell’Aquila del 6 aprile 2009.

La Corsa della Memoria ha ribadito la validità della sua formula coinvolgente per i podisti di tutte le età ed ha dimostrato ancora una volta di poter crescere e di essere un ottimo veicolo pubblicitario per tutta la comunità di Torre de’ Passeri e non solo.

Classifiche TimingRun https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=278

Credit fotografico Annino Pesce