Rimini-Pescara 2-1: la diretta della partita

Rimini-Pescara: la cronaca

SECONDO TEMPO - 21' Capanni e Garetto per Malagrida e Delcarro.

16' in campo Cuppone per Cangiano

15' giallo a Dagasso

14' sugli sviluppi di un corner palla per Pierno che è impreciso al tiro

11' ci prova da 25 metri Dagasso, ma il suo rasoterra si spegne di alcuni metri a lato

9' cross di Semeraro, in area Delcarro prova il colpo ad effetto in sforbiciata ma non inquadra lo specchio della porta

5' giallo a Di Pasquale, braccio largo su Lamesta

3' Lamesta! 3-1 Rimini! Disattenzione difensiva del Pescara su lancio dalle retrovie, controllo a seguire al limite dell'area, ingresso in area indisturbato. A tu per tu con Plizzari lo aggira e deposita nella porta sguarnita

1' Si riparte! È il Rimini a muovere il primo pallone della ripresa. In campo Staver e Dagasso le novità nell'intervallo per il Pescara al posto di Pellacani e Squizzato, nel Rimini fuori Quacquarelli per Semeraro.

PRIMO TEMPO - 46' si chiude il primo tempo tra Rimini e Pescara, 2-1 all'intervallo. Piccola pausa e tornaimo per il secondo

45' asssegnato un minuto di recupero

45' giallo per Quacquarelli

42' conclusione di controbalzo per Merola del limite, palla che sibila il palo destro e termina fuori ma c'è stato un tocco. Sul corner mischia in area con il Rimini che allontana con un po' di affanno.

40' giallo per Squizzato

39' palla gol per Merola che entra in area e calcia in diagonale di un soffio a lato!

37' tentativo da posizione siderale di Lamesta a scavalcare Plizzari fuori dai pali, ma il calciatore non inquadra lo specchio della porta

33' simulazione in area per Cangiano ammonito, diffidato salterà la prossima gara. Il giocatore lamentava il contrasto di Lepri che sembra esserci stato. Episodio dubbio per lo meno per il provvedimento disciplinare

31' corner per il Rimini, stacca più alto di tutti Delcarro ma il pallone termina sopra la traversa.

29' Segna Merola! Implacabile dal dischetto, conclusione rasoterra centrale con Colombo proteso sulla sua destra. I biancazzurri accorciano le distanze.

28' Rigore per il Pescara! Tocco di Tofanari su cross di Milani, anche in questo caso nessun dubbio per l'arbitro.

28' palla recuperata da Morra, che in area vede libero Delcarro, ma il suo destro si spegne alto per fortuna del Pescara

25' angolo per il Pescara, a centroarea smanaccia allontanando Colombi

22' imbucata per Merola partito davanti la linea difensiva.

19' Goal! Dal dischetto conclusione bassa di Morra alla destra di Plizzari, che intuisce ma non può raggiungere la sfera

18' Sul cross di Sala, braccio largo di Di Pasquale in area. Nessun dubbio per l'arbitro: è rigore.

14' richiamo solo verbale per Milani che ha fermato un'azione di rimessa su Lamesta

12' si alza la bandierina, fermato in offside Malagrida.

7' Delcarro! Rimini in vantaggio! Seconda rete per il numero 8 biancorosso. Cross di Lamesta verso il secondo palo dove sbuca il compagno con il piattone, nulla da fare per Plizzari

6' fermato in posizione di fuorigioco Cangiano

3' contropiede Pescara, verticalizzazione di Merola per Accornero che in area arma un diagonale di poco a lato!

2' cross teso di Lamesta, ci mette una pezza la difesa biancazzurra e qualche istante più tardi sugli sviluppi del primo corner palla al limite per Sala che è impreciso nel tiro

1' subito un lungo lancio di Aloi per Merola che viene anticipato in area dall'uscita di Colombi

Si parte con il calcio d'avvio per il Pescara in maglia nera, Rimini nella classica biancorossa

Rimini-Pescara: il tabellino

RIMINI (4-2-3-1): Colombi; Tofanari, Gigli, Lepri, Quacquarelli; Sala, Langella; Lamesta, Delcarro, Malagrida; Morra. A disp.: Colombo, De Lucci, Gorelli, Semeraro, Ubaldi, Iacoponi, Cernigoi, Rosini, Garetto, Capanni. All. Troise.

PESCARA (3-4-3): Plizzari; Pellacani, Brosco, Di Pasquale; Pierno, Aloi, Squizzato, Milani; Merola, Accornero, Cangiano. A disp.: Gasparini, Profeta, Floriani, Moruzzi, Mesik, Staver, Dagasso, Tunjov, De Marco, Franchini, Meazzi, Capone, Masala, Sasanelli, Cuppone. All. Bucaro.