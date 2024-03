Sabato 23 marzo torna ‘Lo Sport per tutti’

“Una mattinata da trascorrere immersi in acqua per sperimentare la leggerezza dei subacquei e quell’ambiente dove si cancellano differenze e disabilità, barriere e pregiudizi, attraverso lo sport che si conferma come lo strumento per superare i limiti fisici e realizzare l’inclusione. È quella che si svolgerà sabato 23 marzo, nella piscina dell’Istituto Don Orione, che ospiterà ‘Lo Sport per Tutti’, organizzato dall’Associazione Lucky Sub. Ben 15 i ragazzi diversamente abili che già si sono iscritti, molti altri ne arriveranno per un evento che si svolgerà dalle 10 alle 13 e vedrà la presenza di una madrina d’eccezione, Ilenia Colanero, campionessa di apnea paralimpica”.

Lo ha detto l’assessore allo sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli durante la presentazione dell’iniziativa. “Pescara è la città dell’interazione e dell’inclusione, dove nessuno resta indietro – ha sottolineato il sindaco Carlo Masci – Ilenia è l’esempio per tutti i giovani che hanno problemi e che attraverso l’attività sportiva riescono a superare i propri limiti. ‘Lo Sport per tutti’ è un’attività sportiva di grande valenza sociale da cui si creano le condizioni per cui Pescara è la città in cui la solidarietà è un valore fondamentale anche grazie a tutti gli Enti del Terzo Settore che collaborano con il Comune. E lo sport è senza dubbio uno strumento strategico di inclusione”.

“La manifestazione – ha spiegato Massimo Lachi, presidente dell'associazione Lucky Sub – si svolgerà dalle ore 10 alle ore 13 ed è aperta a cittadini di età compresa tra i 15 e i 90 anni. A fine evento ci sarà una premiazione con la consegna delle pergamene di partecipazione rilasciate dalla HSA – Handicapped Scuba Association”.