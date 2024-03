Pallanuoto, ad Avezzano arriva la RN Roma Vis Nova. Testacoda insidioso per il Pescara

Prima contro ultima. Una sfida che sulla carta non avrebbe storia, ma che racchiude più di un insidia per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, domani in vasca alle 12.45 ad Avezzano contro la RN Roma Vis Nova, nel testacoda di giornata del campionato di Serie B, girone 3. I biancazzurri sono reduci da due successi consecutivi e corrono per agguantare il primo posto in classifica, attualmente condiviso con il WP Bari.

Vincere è la parola d'ordine, ma per farlo serve tanta concentrazione. Davanti, infatti, i ragazzi guidati da Paolo Malara avranno un avversario con poco da perdere, e che in vasca farà di tutto per per mettere in difficoltà i biancazzurri. L'obiettivo del Delfino è quello di portare a casa l'intera posta, per poi giocarsi tutte le sue carte nel rush finale che il calendario propone appena dopo la sosta pasquale. Per la partita contro la RN Roma Vis Nova mancheranno Dell'Elce febbricitante e D'Incecco convocato dall'Under 14. Per il resto mister Malara ha tutti a disposizione.

“Queste sono le partite più insidiose e più difficili” spiega il tecnico genovese prima della gara. “Se pensiamo di vincere solo perché siamo primi rischiamo di andare incontro a brutte sorprese. Serve tanta concentrazione e la voglia dimostrata nelle ultime settimane”. E ancora: “Loro è vero che sono ultimi, ma raramente hanno preso imbarcate. Mi aspetto una partita non semplice, soprattutto nella prima parte, dove dovremo essere noi a saperla incanalare. Vincere prima della sosta sarebbe importante per proseguire la corsa verso la vetta”. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pescara Pallanuoto.