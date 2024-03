Il Pescara Pallanuoto non sbaglia: RN Roma Vis Nova battuta 11-5

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Pescara N e PN, che ad Avezzano supera per 11-5 la RN Roma Vis Nova e mantiene la vetta della classifica del girone 3 del campionato di Serie B. Una partita che poteva nascondere insidie, dove i biancazzurri sono stati bravi nell'approccio e nella gestione, tenendo sempre a distanza l'avversario. Ora la sosta per le festività pasquali, poi ultime cinque giornate di regular season con il testa a testa con il WP Bari per la prima posizione.

Nel primo tempo doppiette di De Vincentiis e Russo, con in mezzo il gol di Ballone. Poi reti di De Luca, Ruzzante, Calzati e De Vincentiis. Dopo l'intervallo lungo segnano Micheletti, Stoppini e De Vincentiis. Nell'ultimo parziale apre Micheletti, quindi doppietta di Bartocci e rete di Marlin.

“Abbiamo affrontato la gara con grande concentrazione, sia nella fase di approccio che in quella di gestione”, spiega il portiere del Pescara Paolo Prosperi, sempre attento quando è stato impegnato. ”Per un portiere queste sono le partite più difficili, perché bisogna rimanere concentrati e rispondere sempre presente. Ora godiamoci il meritato riposo, poi peniamo al finale di campionato. CI aspettano cinque sfide importanti, dove ognuna può aggiungere un tassello. Non è solo un discorso tra noi e il Bari”.

Tabellino

PARZIALI: 4-1, 2-2, 2-1, 3-1

PESCARA N E PN: Prosperi, De Vincentiis (4), Fredducci, De Luca (1), Cunko, Castagna M., Giordano, Russo (2), Micheletti (2), Bartocci (2), Cerasoli, Castagna D.,Brandoni, Ciaschetti. All. Malara

RN ROMA VIS NOVA: Castrucci, Colonna, Calzati (1), Mocavini, Calvi, Ballone (1), Vitola, Marlin (1), Scippo, Micciulla, Ruzzante (1), Cicchetti, Craparotta, Stppini (1). All. Cianfriglia