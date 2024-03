Torneo delle Regioni: Under 15 in semifinale. U19 fuori ai rigori

Giornata di grandi emozioni quella di mercoledì 27 marzo con i Quarti di Finale dell’edizione ligure del Torneo delle Regioni.

In mattinata impresa dell’Under 15 abruzzese di mister Pasquale Villa, opposta ai campioni d’Italia in carica della Lombardia. Dopo pochi minuti la sblocca Cannarozzi, imbeccato da Monga dopo un gran lavoro sulla sinistra. Sembra tutto deciso, ma nel recupero arriva – inatteso – il pari lombardo; giusto il tempo di rimettere il pallone in gioco e l’Abruzzo si ributta in avanti, trovando il gol vittoria con Monga.

Oggi si gioca la semifinale contro la Rappresentativa del Piemonte Valle d’Aosta.

Nel pomeriggio tocca all’Under 19, che va sotto a metà primo tempo contro la Calabria, ma riesce a rimettere in piedi il match con Meola all’ultimo assalto della prima frazione di gioco. Al 18’ della ripresa mette la testa avanti l’Abruzzo con Vespasiano, ma dopo un solo giro di lancette la Calabria ristabilisce la parità. La lotteria dei rigori premia proprio i calabresi e condanna i ragazzi di mister Marcello Di Camillo, protagonisti comunque di un torneo di grande spessore, chiuso di fatto con 2 vittorie e 2 pareggi all’attivo.

UNDER 15

Abruzzo-Lombardia 2-1

Reti: 11′ st Cannarozzi (A), 36′ st Maggi (L), 38′ st Monga (A)

Abruzzo: Liberatoscioli, Cannarozzi, Ettorre (28′ st D’Errico), Giosaffatto F., Giosaffatto D., Monga, Nadi, Reale, Rebega, Ruggieri Conte, Scognamiglio. A disposizione: Tirone, Bomba, Bove, Capozzi, Di Giannantonio, Fragassi, Okoroji, Seputis. Allenatore: Pasquale Villa

Lombardia: Avellino, Barcella, Cattaneo, De Robertis, Dodaj, Iavarone, Maggi, Monieri, Motta, Passera, Xhixha (3′ st Colugnat). A disposizione: Mihnea, Algeri, Antonioli, Benini, Esposti, Pappano, Pelegrini, Tortora. Allenatore: Cataldo Carrieri

UNDER 19

Abruzzo-Calabria 5-6 dopo i rigori (1-1 | 2-2)

Reti: 28′ Calabrò (C), 45′ Meola (A), 18′ st Vespasiano (A), 19′ st Calabrò (C)

Rigori: Billetta (gol), Bozzolini (gol), Frasson (parato), Cutilli (parato), Calabrò (parato), Oddi (parato), Costanzo (gol), Faiella (gol), Picone (gol), Valerio (gol), Michelli (gol), Larivera (parato)

Abruzzo: Brassetti, Bozzolini, Corrado, Cutilli, D’Amore (44′ st Larivera), Di Giuseppe (42′ st Oddi), Meola (28′ st Faiella), Ricci, Tiberi (31′ st Damiani), Valerio, Vespasiano. A disposizione: Di Donato, Della Sala, Di Tommaso, Patrizi, Priori. Allenatore: Marcello Di Camillo.

Calabria: Mileto, Scarcella (43′ st Grosso), Marino, Billetta, Michelli, Calabrò, Costanzo, Furiato (16′ st Silvagni), Frasson, Tutino, Sarpa (48′ st Picone). A disposizione: Currà, Falbo, Scaramuzzino, Mazzone, Politano Chiricosta, Meskar. Allenatore: Umberto Scorrano

Foto dalla pagina Facebook Lega Nazionale Dilettanti